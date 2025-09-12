Après les déclarations de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, Samir Nasri s’en est pris à l’attaquant du Real Madrid.

Kylian Mbappé, malgré ses 26 ans, n’a pas eu une vie comme celle d’un jeune homme ordinaire. Sa mère, Fayza Lamari, a révélé à L’Équipe que son fils n’avait appris à utiliser une carte bancaire qu’à 22 ans et qu’il n’avait pas pu passer son permis de conduire à Paris pour des raisons de sécurité. Ces confidences ont vivement réagi Samir Nasri sur Canal+.

« Ne pas avoir son permis à cet âge-là, ce n’est pas normal »

« Ce que dit sa mère, je suis choqué d’une certaine manière : « qu’à 22 ans on apprend à se servir d’une carte bleue, ou qu’il est monté dans la Clio d’un ami ». Il peut passer son permis, star ou pas star », s’est exclamé l’ancien Marseillais. Selon lui, Mbappé ne devrait pas s’empêcher de vivre certaines expériences essentielles :

« On a été professionnel à l’âge de 17 ans (avec Jérémy Ménez), et à 17 ans, je jouais à Marseille. Ca ne m’empêchait pas de sortir, de me balader dans la rue, de voir des gens. Oui, il y a des gens qui viennent vous demander des photos mais il faut être confronté à la vie, il doit aussi avoir son indépendance. Ce que ça dit de lui ? Ça dit qu’il est assisté sur tout. Pour grandir et murir en tant qu’homme, je pense qu’il se doit de faire des erreurs de parcours. Et moi, je trouve que ne pas avoir son permis à cet âge-là, ce n’est pas normal. Le permis, c’est avoir une forme d’indépendance, c’est faire ce que tu veux, quand tu veux, et ne pas avoir de compte à rendre. Il n’a même pas de vie privée vis-à-vis de sa famille, quand il veut faire quelque chose, il doit prendre un chauffeur. Il doit être connecté sur certaines choses de la vie, conduire, sortir, c’est des choses qu’il doit faire… Il y a des plus grande stars qui ont vécu leur vie, qui sont sorties, qui ont conduit, qui ont fait des tours de périph. »