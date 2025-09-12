À la mi-temps de OM-Lorient, les Olympiens mènent déjà 3-0, avec le premier but de Benjamin Pavard, mais aussi la triste sortie d’Amine Gouiri sur blessure.

Pour sa première apparition sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard n’a pas tardé à imposer sa griffe. Titulaire d’entrée face au FC Lorient, l’international français a rapidement séduit le public du Vélodrome. Sur un corner parfaitement calibré de Mason Greenwood, Pavard a jailli au cœur de la surface pour claquer une tête puissante qui a fait chavirer tout un stade. À peine vingt minutes de jeu, et déjà une empreinte indélébile.

Mais alors que la soirée prenait des allures de fête avec les buts de Greenwood et Gomes également, un coup dur est venu noircir le tableau. Peu avant la pause, Amine Gouiri a été victime d’un violent choc au visage dans un duel aérien avec Bamo Méïté. Incapable de poursuivre, l’attaquant marseillais a quitté la pelouse sous les applaudissements, remplacé par Matt O’Riley.

Entre l’explosion de joie pour Pavard et l’inquiétude autour de Gouiri, le Vélodrome aura donc connu une première période mouvementée.