Après la grosse victoire de l’OM face au FC Lorient, Angel Gomes et Benjamin Pavard, qui ont marqué leur premier but sous leur nouveau maillot, ont livré leurs impressions.

L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi ont étrillé Lorient (4-0, notes) ce vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Trois buts inscrits dès l’entame de la rencontre ont rapidement scellé le sort du match, avant que les Phocéens ne gèrent avec sérieux jusqu’au coup de sifflet final.

Une première réussie pour Pavard

À l’issue de la rencontre, Angel Gomes a livré son analyse au micro de Ligue 1+ : « Il y a eu beaucoup de changements chez nous. Il y a beaucoup de qualités dans ce groupe. On a marqué trois buts rapidement, mais il fallait rester concentrés. On a une superbe équipe, il faut rester concentrés. »

Si Gomes a souligné la qualité collective et l’importance de la rigueur, Benjamin Pavard a, lui, vécu une soirée très particulière. Auteur d’un but pour sa première au Vélodrome, l’international français n’a pas caché son émotion : « Je suis très content de ma première au Vélodrome. Ma famille était dans les tribunes, je suis très content d’avoir marqué. Très fier de l’équipe, on a fait un gros match, on ne les a pas sous-estimés. Malgré le rouge, on a continué à faire notre jeu. On va se reposer parce que de gros matchs arrivent. On a pris le temps de garder le ballon, on ne s’est pas précipité. »

Une association avec Aguerd qui promet

Arrivé tardivement au cours du mercato, l’ancien joueur du Bayern Munich veut désormais enchaîner : « Je vais monter en puissance. Il me manquait des jambes. Tout s’est accéléré dans les derniers jours du mercato. Après, il fallait que je vienne là, faire les tests. Je me sens bien dans cette équipe. J’ai été bien accueilli par Medhi, le président, le coach. Il y a une belle ambiance. »

Conscient de l’importance d’une telle victoire mais soucieux de rester mesuré, Pavard a également tempéré : « Il ne faut pas s’enflammer. Ce n’est qu’un match. Il y en a d’autres importants qui arrivent, il faudra les gagner. » Le défenseur s’est enfin exprimé sur son entente avec Nayef Aguerd et son choix fort de rejoindre Marseille : « (Aguerd) a de l’expérience. On s’entend bien, on a fait beaucoup de vidéos. On est tous monté en puissance au fil du temps. »

Le rôle de Rabiot

« (Sur sa volonté de rejoindre l’OM) Marseille est un club mythique, avec la ferveur. Les supporters sont fantastiques. C’était une volonté de me rapprocher de ma famille. Le discours de Medhi (Benatia) m’a plu. Je me sens bien, épanoui. (Rabiot) est un pote. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il m’a parlé de la ville, de ses supporters. Je savais l’ambiance qu’il y avait au Vélodrome. Il m’a dit beaucoup de choses bien sur Marseille. »

Cette large victoire 4-0 permet à l’OM de relancer sa saison sur des bases solides, avec des recrues déjà décisives et un collectif qui semble trouver ses repères. De quoi nourrir de belles ambitions, à quelques jours du choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Tous propos rapportés par RMC Sport.