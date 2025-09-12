Ce vendredi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’OM a giflé le FC Lorient (4-0), notamment avec le premier but des recrues Pavard, Gomes et Aguerd. Voici les tops, flops et notes côté marseillais.

Le résumé du match

Ce duel entre l’OM et Lorient commençait avec beaucoup d’intensité. Dès les premières minutes, Weah accélérait sur le côté gauche et offrait une première opportunité à Greenwood, dont la frappe croisée obligeait Mvogo à concéder un corner. Peu après, une longue ouverture de Kondogbia lançait Murillo dans la surface lorientaise, mais Yongwa commettait une faute en le ceinturant : l’arbitre désignait le point de penalty et expulsait le défenseur dès la 10e minute. Greenwood transformait tranquillement sa tentative et plaçait l’OM en tête.

L’avantage marseillais s’accentuait rapidement. Sur un corner venu de la gauche, Pavard surgissait au premier poteau et catapultait le ballon de la tête sous la transversale pour le break. Peu avant la demi-heure, Nadir s’écroulait dans la surface, mais l’arbitre refusait d’accorder un second penalty. Ce n’était que partie remise : à la 33e minute, la défense lorientaise repoussait mal un corner et Gomes en profitait pour contrôler avant de réussir une magnifique volée lobée du droit, qui terminait dans le petit filet.

La fin de première période devenait plus heurtée. Sur un corner, Méïté dégageait maladroitement et son genou venait heurter violemment la mâchoire de Gouiri, resté au sol, groggy. La VAR intervenait pour analyser à la fois la faute dangereuse et une possible position de hors-jeu de l’attaquant marseillais. Finalement, Gouiri était signalé hors-jeu et l’OM ne bénéficiait pas d’un nouveau penalty, mais l’Algérien semblait devoir sortir, très secoué par le choc.

Dans le temps additionnel, Weah se montrait encore menaçant : il plaçait une tête au second poteau, mais Mvogo veillait et bloquait le ballon. Lorient répliquait enfin grâce à Mvuka, qui réalisait un superbe dribble avec une talonnade devant Medina avant d’entrer dans la surface, mais son tir rasant fuyait le cadre.

Au retour des vestiaires, le rythme était un peu moins élevé, logiquement. À la 58e, Nadir héritait d’une belle opportunité dans la surface, mais il glissait au moment de frapper et gâchait son action. Quelques instants plus tard, une combinaison rapide permettait à Weah de centrer vers O’Riley, dont la remise offrait une tête plongeante à Greenwood à bout portant. Le buteur marseillais croyait inscrire un nouveau but, mais Mvogo se détendait superbement pour détourner en corner.

À l’approche du dernier quart d’heure, Greenwood s’illustrait encore : bien servi par Höjbjerg, il enroulait du pied droit depuis l’axe et frôlait la lucarne, le ballon passant juste au-dessus. En toute fin de match, l’OM n’en avait pas terminé avec les Merlus et inscrivait un quatrième et ultime but signé de la recrue Nayef Aguerd, d’une frappe lointaine déviée par Bamo Meïté, ancien Marseillais.

Après la défaite compliquée lors de l’Olympico, l’OM se relance après la trêve et se replace provisoirement à la 4e place du classement de Ligue 1. Place désormais à la Ligue des Champions avec le gros choc sur la pelouse du Real Madrid, mardi à 21h.

Les tops

PAVARD

Débuts parfaits pour la nouvelle recrue olympienne, qui n’a pas vécu une soirée très mouvementée, du moins dans sa surface. Il a parfaitement lancé son histoire marseillaise en marquant de la tête sur corner à la 20e, scellant ses premiers émois avec le stade Vélodrome. Son entente avec Aguerd ou encore Medina a été rassurante, même si l’ancien Lillois a reçu un jaune à la 26e. Sorti à la 78e pour l’entrée d’Arthur Vermeeren.

AGUERD

Au même titre que Pavard, le Marocain a largement réussi ses débuts sous le maillot de l’OM. Une très grosse présence physique avec une facilité déconcertante dans le domaine aérien, où tout lui a réussi. Tellement réussi qu’il s’est plaint de la tête avec des vertiges en fin de match. Mais cela ne l’a pas empêché d’inscrire lui aussi son premier but en toute fin de match, d’une frappe sèche de loin du pied gauche, bien aidé par la déviation de Bamo Meïté.

KONDOGBIA

On l’avait retrouvé face à Rennes lors de la première journée avec une première période très compliquée, avant d’être sorti à la pause. Ce soir, il a été réintégré au milieu, avec le brassard de capitaine, et il a livré une très grosse prestation (89% de passes réussies, 7 duels gagnés sur 9, 5 ballons récupérés). Sa magnifique ouverture pour Murillo a également provoqué le penalty à la 9e minute. Sorti à la 61e pour l’entrée de Pierre-Emile Højbjerg.

Les flops

NADIR

Étincelant lors de son entrée face au Paris FC, il avait été victime de la suspension d’Egan-Riley face à Lyon avant la trêve, en étant remplacé assez tôt. Ce soir, il était encore titulaire, d’abord dans un rôle de milieu offensif, puis ailier droit. Un match plutôt compliqué pour le milieu marseillais, qui s’est complètement trompé à la 58e lorsqu’il a glissé au moment de vouloir frapper dans la surface. Une action symbolique de sa soirée.

WEAH

Match en demi-teinte pour l’ancien Parisien, qui a évolué sur le côté gauche, un poste inhabituel pour lui. Il a essayé pas mal de choses, mais a eu beaucoup de déchets dans ce qu’il a proposé. Son coup de tête avant la mi-temps aurait sûrement mérité d’aller au fond. Sorti à la 61e pour l’entrée d’Igor Paixão.

Les notes

de Lange (5) – Murillo (7), Pavard (7, remplacé par Vermeeren à la 78e), Aguerd (7), Medina (6, remplacé par Emerson à la 61e) – Gomes (7), Kondogbia (cap) (7, remplacé par Højbjerg à la 61e) – Greenwood (7), Nadir (5), Weah (4, remplacé par Paixão à la 61e) – Gouiri (non noté, remplacé par O’Riley à la 44e : 5).

