Grande favorite de la Ligue 2, l’ASSE n’est plus leader de son championnat avant son déplacement de ce soir à Clermont.

Avec 2 victoires et 2 nuls, l’ASSE était en tête de la Ligue 2 après 4 journées. Mais après les résultats d’hier soir, l’équipe d’Eirik Horneland a reculé de deux places. Elle n’est plus que 3e derrière Troyes et le Red Star.

Un match nul ne suffira pas à l’ASSE pour récupérer son fauteuil de leader

2 points séparent désormais les Verts de l’Estac et du Red Star, leaders provisoires. Le Red Star s’est imposé à Pau (3-0) en profitant de l’expulsion d’un joueur palois d’entrée de jeu. Et Troyes a battu Nancy (3-0). A noter que Rodez est revenu à hauteur de l’ASSE, Nancy et Pau en allant s’imposer au Mans (1-0).