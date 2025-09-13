Il va marcher sur les traces d’autres anciens Canaris…

La Grèce est vraiment une terre d’accueil pour les anciens joueurs du FC Nantes et cela se vérifie encore en cette fin d’été. Après Tino Kadewere (Aris Salonique), Alban Lafont et Pedro Chirivella (Panathinaïkos), c’est au tour de Samuel Moutoussamy de rejoindre la Stoiximan Super League (D1 grecque).

Direction Atromitos pour Moutoussamy

L’ancien milieu du FCN s’est engagé pour deux ans avec Atromitos. Il était en Turquie la saison passée, à Sivasspor (30 matchs), qui l’a libéré après sa relégation en seconde division. Le Congolais de 29 ans arrive donc gratuitement à Atromitos.