Le président du LOSC a confirmé qu’Ismaily ne reviendrait pas dans le Nord, en remerciant chaleureusement le latéral gauche brésilien.

En conférence de presse hier, Olivier Létang a confirmé qu’Ismaily, en fin de contrat, ne reviendrait oas au LOSC après trois saisons dans le Nord. Ce n’est pas une surprise puisque le LOSC a recruté deux latéraux gauches cet été avec Romain Perraud et Calvin Verdonk, mais des discussions avaient eu lieu, comme l’a confirmé Létang.

Le LOSC voulait garder Ismaily

« Ismaily est quelqu’un de top, qui a passé trois ans chez nous. On a eu des discussions sur la possibilité de rester. Finalement, ça ne s’est pas fait. Effectivement, on ne l’a pas officialisé alors qu’on a signé deux latéraux gauches, mais Ismaily ne reviendra pas ». Olivier Létang a expliqué que le Brésilien est reparti au Brésil. « C’était dur pour lui et sa famille, qui voulait rester ici. On a fait une offre à Ismaily qu’il n’a pas acceptée dans un premier temps. Il est revenu vers nous vers la fin du mercato, mais ça ne s’est pas fait. Donc voilà, je tiens de nouveau à lui rendre hommage, à le remercier pour ce qu’il a fait, apporter son professionnalisme et l’homme qu’il est. »