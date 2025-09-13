L’Argentin pourrait être le grand perdant du probant succès de l’OM contre Lorient (4-0) hier soir…

En difficulté depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est resté sur le banc hier soir lors de la victoire de l’OM contre Lorient (4-0). Ce sont Benjamin Pavard et Nayef Aguerd qui ont composé la charnière de l’équipe de Roberto De Zerbi. Une charnière 100% recrues qui a particulièrement brillé puisque les deux joueurs ont marqué.

Pavard-Aguerd, débuts très réussis

Pavard a parfaitement lancé son histoire marseillaise en marquant de la tête sur corner à la 20e, Et Aguerd a lui aussi fait trembler les filets d’une frappe sèche du gauche, bien aidé par la déviation de Bamo Meïté. Sur Ligue 1+, Pavard a souligné son association avec le Marocain. «Cela s’est très bien passé, Nayef Aguerd a du vécu, de l’expérience, il a l’habitude des grandes compétitions. On a beaucoup parlé ensemble, on a fait de la vidéo avec le coach. On va monter en puissance tout au long de la saison», a commenté le champion du monde 2018. De là à penser que cette défense sera reconduite lors du déplacement au Real Madrid, mardi soir…