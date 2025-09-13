Les propos d’Hansi Flick en conférence de presse, à la veille du match entre le FC Barcelone et Valence.

À la veille du duel de Liga entre le FC Barcelone et Valence, Hansi Flick s’est exprimé sur plusieurs sujets majeurs concernant son équipe. Entre les absences, les retours, le cas Lamine Yamal, ou encore le retour au Camp Nou qui se fait attendre, l’entraîneur du Barça a livré un discours franc et mesuré.

de Jong sera absent, tout comme Gavi, Balde, et ter Stegen

D’abord, Flick a tenu à souligner la qualité de l’adversaire : « Corberán a fait un excellent travail l’année dernière, il a stabilisé l’équipe. C’est un entraîneur qui s’adapte à l’adversaire. Ils ont des joueurs très intéressants, c’est une très bonne équipe. »

Interrogé sur l’état de son milieu de terrain, l’Allemand a donné des nouvelles contrastées : « Frenkie (de Jong) ne sera pas là demain, il ne pourra pas jouer ; mais Marc (Bernal), oui. Sur le banc. C’est la prochaine étape dans son processus de retour. Nous sommes très contents d’avoir sa qualité dans l’équipe. Demain, toute cette émotion, de revenir sur le banc, il faudra la gérer et en prendre soin. »

Le cas Yamal

La situation de Lamine Yamal, blessé en sélection, a occupé une large partie de la conférence. Flick n’a pas caché son inquiétude : « Non, il ne sera pas disponible. C’est dommage. Il est parti en sélection avec une douleur et on lui a donné des analgésiques pour jouer. Il a disputé 79 et 73 minutes sans s’entraîner entre les deux matchs. Ce n’est pas prendre soin des joueurs. L’Espagne a les meilleurs joueurs à chaque poste. Cela vaudrait la peine de protéger les jeunes joueurs. Je suis triste de cette situation. »

Concernant sa relation avec la sélection espagnole, l’entraîneur a également précisé : « Je n’ai jamais parlé. J’ai eu une conversation par message. Je ne parle presque pas espagnol, lui ne parle pas anglais. La communication pourrait être meilleure. Moi aussi j’ai déjà été dans cette situation, en sélection, et auparavant les relations étaient toujours bonnes. »

Enfin, Flick a tenu à clarifier les informations circulant sur la blessure de Yamal : « Je ne sais pas comment l’expliquer. Ce sont de petites gênes au pubis, il sera incertain pour Newcastle. Le problème de dos, ce n’est pas vrai. »

Un retour au Camp Nou encore retardé

Au-delà des blessures, l’Allemand a abordé l’attente autour du retour du Barça dans son stade mythique : « Nous connaissons la situation du stade, du club. J’ai parlé avec le président, il m’a tout expliqué et j’ai confiance en lui. L’équipe ne sera pas affectée, nous restons concentrés sur nous-mêmes. Nous n’avons pas d’excuses, il faut gagner. Peut-être qu’il y a trois matchs nous ne pensions pas que ce serait ainsi. L’important, c’est la mentalité et l’attitude sur le terrain. Le retour pourrait être encore un peu retardé, mais ce qui m’importe, c’est l’équipe. J’aime beaucoup travailler pour ce club, vivre dans cette ville ; rien ne change. Cette saison sera plus difficile que la précédente, mais nous ferons des efforts. Nous nous battrons 90 minutes pour décrocher les trois points. »

En attendant, le Barça devra jouer au stade Johan-Cruyff, situé au centre d’entraînement,… devant 6000 personnes.

Tous propos rapportés par Sport.