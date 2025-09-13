Blessés en équipe de France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué seront absents quelques semaines. En conférence de presse, Luis Enrique a réagi à cette situation.

À deux jours de la réception du RC Lens (dimanche, 17h15), Luis Enrique s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Interrogé sur les polémiques entourant la gestion d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, blessés en sélection avec l’équipe de France, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a préféré rester mesuré, recentrant le débat sur l’essentiel : l’état de santé de ses joueurs.

Luis Enrique répond à Didier Deschamps

Concernant les échanges entre le staff du PSG et celui de la Fédération française de football, le technicien espagnol a balayé toute polémique : « Rien de ce que je peux dire ici de positif ou négatif sur ce sujet n’améliorera la santé des joueurs blessés. En tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, le médical, la chose la plus importante est la santé des joueurs. »

Relancé sur Didier Deschamps et son choix d’avoir fait jouer Doué et Dembélé malgré les risques, Luis Enrique a refusé de pointer du doigt le sélectionneur : « Je suis inquiet pour chaque joueur qui est blessé, à n’importe quel moment de la saison. On reste concentré sur la manière d’améliorer leur santé. Je n’ai rien à ajouter. »

La santé des joueurs avant tout

Enfin, au sujet de la déclaration de Deschamps, qui avait rappelé que « le risque zéro n’existe pas », l’Espagnol a conclu : « Autour des équipes de haut niveau il y a toujours du bruit. Mais on reste concentrés sur la santé des joueurs. »

Un discours sobre et volontairement apaisé, alors que le PSG doit donc composer avec de grosses absences pour ce match face à Lens.