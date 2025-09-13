Espéré pour un retour au LOSC cet été, Benjamin Pavard a finalement signé à l’OM, autre club de Ligue 1. Une petite déception pour Olivier Giroud, qui aurait bien aimé retrouver son ancien coéquipier en équipe de France.

Le mercato estival a réservé plusieurs retours inattendus de champions du Monde 2018 en Ligue 1. Après Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin, c’est Benjamin Pavard qui a rejoint l’élite française, en s’engageant avec l’Olympique de Marseille. Mais le défenseur central polyvalent a tout de même été associé au LOSC pour un retour, même s’il a finalement rejoint la Provence.

Un mouvement que l’attaquant lillois Olivier Giroud a suivi avec attention, tant son amitié avec Pavard est forte. « Mon Ben, ça aurait été curieux et marrant de le voir ici à Lille, d’être ensemble, a-t-il reconnu dans un entretien accordé au média Carré. Mais bon, c’était difficilement réalisable. On en a parlé, il aimerait bien revenir un jour ici, à Lille », a-t-il confié.

« Ça m’a fait bizarre de le voir signer là-bas »

L’ancien buteur des Bleus a même admis avoir rêvé de l’associer à ses côtés au Domaine de Luchin. « On en a parlé en interne, j’en ai parlé avec lui mais ce n’était pas évident. Au niveau financier, je ne sais pas si on aurait pu payer son salaire. En tout cas, Marseille a trouvé un arrangement. Ça m’a fait bizarre de le voir signer là-bas. On va jouer l’un contre l’autre dans pas longtemps donc c’est top ! On va s’envoyer », a ajouté Giroud.

Le prochain duel entre le LOSC et l’OM, prévu le week-end du 7 décembre, aura donc une saveur particulière pour les deux amis, désormais adversaires en Ligue 1.