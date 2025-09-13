Longtemps comparé à Karim Benzema, Olivier Giroud a longtemps payé, malgré lui, l’absence de l’ancien du Real Madrid en équipe de France pendant plusieurs années.

Invité sur la chaîne YouTube de Carré, Olivier Giroud s’est livré sur sa carrière en équipe de France et a abordé des sujets qui ont marqué son parcours, dont la comparaison incessante avec Karim Benzema, qui l’a longtemps suivi.

« Quand on m’a cassé les pieds avec l’absence de Karim quand il n’était pas là en Équipe de France… c’était dur. Parce que des Français me reprochaient son absence alors que je n’avais rien demandé. J’avais été sifflé avant l’Euro 2016 : après mon but contre le Cameroun sur une superbe passe de Paul (Pogba), une partie du public de Nantes me siffle. La haine que j’avais là… Je ne comprenais pas l’injustice. Et trois jours après je mets un doublé à Metz. »

« Je n’ai pas eu le cœur à aller les voir »

Malgré ces épreuves, le buteur s’est forgé une place légitime dans l’histoire des Bleus. La période suivant l’Euro 2021, où il n’a pas été rappelé par Didier Deschamps, a été particulièrement difficile. « Cette période quand je n’ai pas été rappelé après l’Euro 2021 par Didier Deschamps a été dure. L’Euro 2021 se termine et on est à un an et demi de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, puisqu’elle se joue en décembre. Je n’étais pas là pour les phases finales de la Ligue des Nations à San Siro, chez moi, l’année du titre en plus. Je n’ai pas eu le cœur à aller les voir. »

Giroud révèle même qu’il a failli ne pas participer à la Coupe du Monde 2022 : « Non, là, ça avait été dur et j’ai failli aussi ne pas être là à la Coupe du monde 2022. Parce que le coach me disait : Karim maintenant est revenu, toi, je ne peux pas te mettre numéro 2 après tout ce que tu as vécu en tant que numéro un. » Au final, Giroud était bien de la partie lors du Mondial, et est même devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus au Qatar.