Absent surprise du LOSC pour affronter le Toulouse FC, Hakon Haraldsson souffre d’une blessure mineure.

Coup dur de dernière minute pour le LOSC : Hakon Haraldsson, milieu offensif nordiste, n’a pas pris part à la réception de Toulouse ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Fatigué par une trêve internationale chargée avec l’Islande, le jeune Lillois souffre d’un léger pépin physique, comme rapporte L’Équipe. Rien d’inquiétant toutefois : le staff a choisi la prudence et préfère le ménager en vue du derby attendu à Lens samedi prochain.