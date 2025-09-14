LOSC : Hakon Haraldsson absent face à Toulouse, la raison est connue
William Tertrin
14 septembre 2025
Absent surprise du LOSC pour affronter le Toulouse FC, Hakon Haraldsson souffre d’une blessure mineure.
Coup dur de dernière minute pour le LOSC : Hakon Haraldsson, milieu offensif nordiste, n’a pas pris part à la réception de Toulouse ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Fatigué par une trêve internationale chargée avec l’Islande, le jeune Lillois souffre d’un léger pépin physique, comme rapporte L’Équipe. Rien d’inquiétant toutefois : le staff a choisi la prudence et préfère le ménager en vue du derby attendu à Lens samedi prochain.