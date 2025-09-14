Ligue 1 : le Paris FC enchaîne, le RC Strasbourg se reprend, Metz et Angers se neutralisent

Tous les résultats du multiplex de la 4e journée de Ligue 1.

Pour ce quatrième multiplex de la saison en Ligue 1, le promu Paris FC s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Brest, sur des buts de Geubbels et Marchetti, avant la réduction du score de Del Castillo. Le PFC a tout de même perdu Otavio, qui a reçu un carton rouge à la 84e.

Dans le même temps, Metz et Angers se sont quittés sur un score de parité, avec l’ouverture messine de Gbamin, puis l’égalisation d’Abdelli sur penalty en fin de match.

Enfin, le RC Strasbourg s’est aussi imposé sur penalty face au Havre en toute fin de match grâce à Panichelli, avant l’expulsion de Lucas Høgsberg dans le temps additionnel.

Les résultats de la 4e journée de L1