FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Valence CF

Découvrez les compositions officielles du match de la 4e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Valence CF.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone reçoit le Valence CF pour la 4e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Hansi Flick et Carlos Corberán. Coup d’envoi à 21h00 au stade Johan-Cruyff

Les compos officielles

FC Barcelone : Garcia – Koundé, Cubarsí, García, Martín – Casadó, Pedri – Bardghji, López, Rashford – Torres.

Valence : Agirrezabala – Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Copete, Gaya – Santamaria, Guerra, Lopez – Duro, Danjuma.