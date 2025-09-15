Formés au FC Nantes, Valentin Rongier et Quentin Merlin, transférés de l’OM au Stade Rennais, auront le droit à un accueil particulier de la Beaujoire, samedi, lors du derby.

S’ils ont réussi à se faire (relativement) accepter par les supporters rennais, Valentin Rongier et Quentin Merlin ne risquent pas de voir les Nantais cautionner leur passage chez l’ennemi. Les deux anciens Canaris auront droit à un traitement particulier de la part de la Beaujoire samedi, lors du derby entre les deux grands rivaux régionaux. C’est la conclusion d’un sondage réalisé par le podcast Sans Contrôle auprès des supporters nantais.

Près de 90% des supporters voient leur passage à Rennes de façon négative

La question : « A l’occasion du derby breton samedi, Valentin Rongier et Quentin Merlin seront de retour à la Beaujoire… mais sous le maillot rennais ! Vous vous dites à propos de ce choix de carrière ? » La réponse « Hyper décevant » a recueilli 60,3% des suffrages, « Ca pique un peu quand même » 28,9%. Ils sont donc près de 90% à avoir un avis négatif voire très négatif sur le sujet. Seuls 1,8% a répondu « Top de les revoir ! » et 9% « No problem, c’est que du foot ».

A minima, il devrait donc y avoir une énorme bronca à l’énoncé de leur nom puis à chaque fois qu’ils toucheront le ballon pendant le match. Mais la tribune Loire devrait également leur réserver une banderole bien sentie pour marquer le coup…