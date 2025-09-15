Alors que la saison de Ligue 1 bat son plein, Emmanuel Merceron n’a pas mâché ses mots concernant le futur de Luis Castro sur le banc du FC Nantes. Selon l’insider, l’entraîneur portugais pourrait ne pas bénéficier de beaucoup de marge de manœuvre pour imposer sa vision.

Luis Castro passera-t-il l’hiver sur le banc du FC Nantes ? Après trois défaits en quatre journées, on peut dire que l’adaptation du coach portugais à la Ligue 1 se fait attendre. Malgré une vraie philosophie et des préceptes de jeu léché, les résultats ne suivent pas et cela commence déjà à inquiéter certains observateurs.

« La presse pique déjà Luis Castro. Elle va être longue cette saison encore, a analysé Emmanuel Merceron sur X. T’es en Ligue 1 là, avec des enjeux économiques considérables, il aura moins de temps que ça (6 mois). » Si l’insider est clairement du côté de Castro, en qui il voit un excellent coach pour révolutionner le FC Nantes, sa sortie illustre la pression intense qui entoure l’intéressé depuis le début de la saison.

Pour le FC Nantes, chaque résultat compte. Avec des ambitions mais également des contraintes économiques et sportives importantes, la moindre contre-performance pourrait peser lourdement sur le moral du staff et des supporters. Dans ce contexte, Castro devra trouver rapidement un équilibre entre ses choix tactiques, la gestion du groupe et les attentes d’un club qui ne pardonne pas les faux pas. D’autant plus que le derby contre le Stade Rennais arrive ce samedi…