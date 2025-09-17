PHOTO : Lionel Messi et la carte à 1,5 million de dollars !

Le marché de la collection sportive s’enflamme : Lionel Messi vient d’inscrire un nouveau record, mais cette fois loin des terrains. Sa carte Panini, éditée lors de la saison 2004-2005, s’est arrachée pour 1,5 million de dollars, soit près de 1,28 million d’euros. Du jamais-vu dans l’univers du football à collectionner.

Une carte unique pour une légende : le détail du record

C’est un objet mythique qui vient de dépasser tous les sommets : la Panini Mega Cracks 2004-2005 de Messi, notée PSA 10/10, a changé de mains lors d’une vente privée en ligne. Elle devient la carte de football la plus chère de l’histoire, balayant le précédent record détenu par Pelé et sa fameuse vignette de la Coupe du Monde 1958, partie pour 1,13 million d’euros.

Ce succès illustre la montée irrésistible de Messi dans la légende… mais aussi la folie spéculative autour des objets de son passé. Associée à la première saison complète de l’Argentin au FC Barcelone, cette carte fait rêver tous les collectionneurs, attirés par sa rareté et son état irréprochable.

Ce qui rend la carte de Messi si convoitée

Parmi les 838 exemplaires connus à travers le monde, seuls quelques-uns atteignent la perfection d’une certification PSA 10/10. Ce niveau d’authenticité propulse la cote de cette pièce déjà exceptionnelle, véritable totem pour qui s’intéresse au marché florissant du sport et du football.

L’aura de Messi, ses exploits avec le FC Barcelone et son actualité bouillonnante à l’Inter Miami contribuent à l’engouement. Le phénomène n’est pas si étonnant pour les suiveurs du foot : entre records, transferts médiatisés et rivalités sur le terrain, comme lors de la confrontation entre Dembélé et Messi, la légende argentine attire autant la lumière que les investisseurs du sport.

Cet événement prouve que le patrimoine sportif s’exporte désormais aussi sous forme d’objets rares, où Lionel Messi règne encore – cette fois, dans les vitrines des collectionneurs.