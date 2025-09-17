Pour son grand retour sur la scène européenne avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a frappé un immense coup. Face à l’OM, sa cible préférée, le crack français a offert la victoire à la Maison Blanche (2-1) et n’a pas résisté à l’envie de titiller à nouveau le public marseillais via les réseaux. Soirée de Ligue des Champions pleine de panache et de petits tacles amicaux : Mbappé a régalé.

Le clin d’œil de Mbappé à l’OM : « Old Memories » et chambrage en ligne

À peine la victoire validée, Mbappé troque les filets pour Instagram. Dans la foulée du match, l’ancien Parisien publie une photo de sa célébration, accompagnée d’une légende explicite : « Old Memories ». Quelques mots, beaucoup d’ironie.

Ce geste résonne comme un rappel à ses anciens classiques contre l’OM, mais sans animosité. Mbappé assume le chambrage, toujours avec ce sourire en coin qui galvanise ses fans et pique gentiment le public marseillais. Un clin d’œil bon enfant, parfaitement calibré pour entretenir la rivalité sans jamais verser dans la provocation.

Mbappé, la bête noire marseillaise : déjà 12 buts en carrière

Ce dernier chef-d’œuvre face à l’OM n’est qu’un épisode supplémentaire d’une folle histoire d’amour… du but ! Depuis ses débuts, Mbappé a trouvé 12 fois la faille face au club phocéen.

Doublé ce soir (sur penalty), soit pour sa première sous le maillot du Real contre Marseille

(sur penalty), soit pour sa première sous le maillot du Real contre Marseille 12e but contre l’OM en carrière

contre l’OM en carrière Toujours un impact majeur dans les grands rendez-vous

Solide, respecté en Europe pour sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux, Mbappé démontre qu’il reste le cauchemar attitré de Marseille. Présent sur toutes les lèvres, toujours là où on l’attend et souvent là où ça fait mal.

Au cœur d’un effectif du Real en pleine recomposition, Mbappé lance un signal fort pour la saison, tout en perpétuant sa tradition de « bourreau des Olympiens »…