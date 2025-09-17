Le Stade de Reims pourrait bien aligner une surprise de taille ce week-end à Geoffroy-Guichard. Absent depuis le 12 juillet, Keito Nakamura est sur le point de faire son grand retour… et l’ASSE est prévenue : l’attaquant japonais pourrait vite devenir l’un des hommes forts de Ligue 2.

Un retour attendu depuis des mois

Sorti prématurément en amical face à Zulte-Waregem (5-2) après avoir trouvé le chemin des filets, Nakamura n’avait plus rejoué depuis. Deux longs mois de galère et de flou, officiellement pour « maladie », mais qui ont alimenté toutes les rumeurs, jusqu’à évoquer un possible départ du club. Finalement, Reims a fermé la porte et a décidé d’en faire la pierre angulaire du projet de remontée.

Un atout offensif XXL pour Reims

Revenu à l’entraînement le 11 septembre, le Japonais semble déterminé : « prêt à s’investir avec ambition dans le projet de remontée », a communiqué le club champenois. Auteur de 11 buts la saison dernière, Nakamura a prouvé qu’il pouvait faire basculer des matchs à lui seul. L’an passé déjà, il s’était illustré dans le Chaudron… un détail que les supporters stéphanois n’ont sûrement pas oublié.

Geoffroy-Guichard comme terrain de relance ?

Selon plusieurs sources proches du club, Nakamura pourrait être de retour dès ce samedi face à l’ASSE. Mais dans quel état de forme ? Après deux mois loin des terrains, difficile d’imaginer l’attaquant être à 100 %. Reste que, même diminué, son profil technique et sa qualité de finition en font un danger permanent.

La Ligue 1 et le Mondial en ligne de mire

Comme Lucas Stassin, autre pépite de Ligue 2, Nakamura nourrit une ambition claire : retrouver l’élite au plus vite et décrocher une place pour la prochaine Coupe du Monde avec le Japon. Un double objectif qui pourrait bien le transcender dès cette saison… au grand dam des Verts.