Le défenseur de l’ASSE était en conférence de presse ce jeudi…

Positionné à gauche en l’absence d’Ebenezer Annan, Maxime Bernauer a été amené à évoquer son positionnement ce jeudi en conférence de presse. « Je n’avais jamais joué à gauche de toute ma carrière mais mon cas passe après l’équipe, a glissé le défenseur. Moi, je suis au service du coach et je pense qu’il a été plutôt satisfait de mes prestations. J’ai pris du plaisir, surtout que le coach m’a donné quelques libertés. Comme on a la possession la plupart du temps, c’est un peu plus facile. Je me suis un peu plus retrouvé à l’intérieur et j’aime bien être au cœur du jeu. » De là à se fixer à gauche ? « Je ne pense pas. Des joueurs ont été recrutés à ce poste. Normalement, ils y sont meilleurs que moi. Mais je le répète : c’est au coach de décider. Moi, je suis là pour l’équipe. Ce qui compte avant tout, c’est que je joue. Peu importe où. Tant que je suis sur le terrain… »

Il aime jouer en 6

Contre Reims, Eirik Horneland a indiqué que Bernauer jouerait encore à gauche car Annan était trop juste pour débuter, mais que Bernauer pourrait vite être une option au milieu. « Au milieu j’aime vraiment bien, a quant à lui soutenu Bernauer. J’ai joué plusieurs fois à ce poste au Dinamo Zagreb et ça s’était bien passé. C’est un poste que j’apprécie. Si le coach a besoin de moi devant la défense, ce ne sera pas un problème. »