Entraîneur du FC Barcelone de 2014 à 2017, Luis Enrique est épanoui avec le PSG, mais garde toujours le club blaugrana dans un coin de la tête.

Luis Enrique, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, a réussi à offrir au club parisien sa première Ligue des Champions la saison dernière, un objectif que l’équipe poursuivait depuis longtemps. Ce triomphe le place dans une position où il ne peut désormais que répéter l’exploit, sans réellement pouvoir le surpasser. Pourtant, sa motivation reste intacte, comme en témoignent ses dernières prestations en Europe face à l’Atalanta.

Son entourage est au courant

Malgré son confort à Paris et un contrat en vigueur jusqu’en 2027, l’ancien technicien blaugrana ne cache pas son attachement au FC Barcelone, rapporte Sport. Le club catalan, qui s’apprête à vivre une période électorale en 2026, pourrait voir surgir son nom comme atout de campagne pour certains candidats à la présidence. Son désir de revenir un jour au Camp Nou est connu dans son entourage, et son aura auprès des supporters reste considérable.

Ainsi, même si Luis Enrique reste encore lié pour quelques années avec le PSG, la possibilité d’un retour futur en Catalogne, renforcée par son attachement à Barcelone, continue d’alimenter les spéculations.