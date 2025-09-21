OM – PSG : le groupe parisien avec une nouvelle absence majeure !

Luis Enrique a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le Classico de ce soir. Il n’a pas retenu Bradley Barcola, touché lors d’un entraînement hier.

Victime d’une douleur musculaire lors de l’entraînement de samedi, Bradley Barcola ne figure pas dans le groupe parisien qui s’est envolé pour Marseille ce dimanche ! Luis Enrique a décidé de ne prendre aucun risque avec son attaquant, alors qu’il est déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves pour le Classico de ce soir. Le PSG se présentera donc au Vélodrome avec un groupe amputé de trois titulaires habituels plus un joueur qui fait office de douzième homme aux yeux de son entraîneur. Un vrai coup dur.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Kamara, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery,Mayulu.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye.