A 37 ans et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Karim Benzema ne sera pas retenu par Al-Ittihad. Le Benfica Lisbonne de José Mourinho, la Ligue 1 et la MSL le veulent.

Ce dimanche, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur publie une information concernant Karim Benzema. A 37 ans, l’attaquant entre dans sa dernière année de contrat avec Al-Ittihad, qui ne serait pas opposé à un transfert. Les courtisans ne manqueraient pas, au premier rang desquels on trouve le Benfica Lisbonne de José Mourinho ! Le Spécial One, qui avait traité KB9 de chat à ses débuts au Real Madrid, voudrait le faire venir chez les Aigles. Des clubs de Ligue 1 (Lyon ?) et de MLS seraient également sur les rangs.

En échange de 7 M€, Al-Ittihad le laissera partir

Konur précise qu’Al-Ittihad laissera filer Benzema en échange d’une indemnité tournant autour de 7 M€, soit sa valeur sur Transfermarkt. En revanche, le Ballon d’Or 2022 devra consentir une énorme diminution salariale pour revenir en jouer en Europe. En effet, en Arabie Saoudite, il touchait aux alentours de 30 M€ annuels. Clairement impossible pour le Benfica ou l’OL, si les Gones sont toujours intéressés. Car un retour de l’enfant de Bron était un vœu de Jean-Michel Aulas puis de John Textor. A voir si la nouvelle direction, focalisée sur les économies, le partage…

La bonne nouvelle, c’est qu’après deux ans en Arabie Saoudite, Karim Benzema est prêt à revenir en Europe pour une dernière pige.