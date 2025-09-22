Alors que l’Olympique Lyonnais venait de retrouver le sourire avec une victoire face à Angers (1-0), l’ambiance en tribunes a été ternie par un nouvel incident raciste.

Sur le terrain, l’OL a assuré l’essentiel. Grâce à un succès 1-0 contre Angers, les hommes de Paulo Fonseca ont retrouvé un peu de confiance après la claque subie à Rennes (1-3). Mais dans les tribunes, l’ambiance a viré au cauchemar pour un adolescent de 17 ans venu célébrer le retour de Rachid Ghezzal, ancien de la maison lyonnaise, avec un drapeau de l’Algérie.

Un drapeau arraché et des propos choquants

Selon Le Progrès, le jeune supporter a été pris à partie par plusieurs individus qui lui ont reproché son geste. Son drapeau a été arraché et il aurait subi des remarques à caractère raciste, telles que « on est en France, à Lyon » ou encore « tu n’as rien à faire ici ». Des mots qui rappellent que les tribunes du Groupama Stadium, déjà pointées du doigt par le passé, restent sous haute surveillance.

Une réaction rapide du club

Face à la situation, les stadiers sont intervenus rapidement pour calmer les esprits et protéger la victime. L’OL, par la suite, a encouragé le jeune homme à porter plainte et s’est dit prêt à l’accompagner dans ses démarches : « Nous prenons tous les événements au sérieux et nous sommes à la disposition des autorités pour faire avancer l’enquête, une fois la plainte déposée », a fait savoir le club.

Une image écornée pour les supporters lyonnais

Ce nouvel incident ternit l’image de l’OL et de ses fans, alors que Michele Kang, nouvelle patronne du club, a récemment insisté sur la nécessité de transformer l’ambiance au Groupama Stadium en un lieu plus inclusif et familial. Des comportements comme celui de vendredi soir vont à l’encontre de cette volonté de changement et risquent de placer certains groupes de supporters sous une surveillance encore plus stricte.

Un climat apaisé nécessaire à l’OL

Alors que Lyon s’apprête à disputer des rencontres capitales en Ligue 1, la direction redoute que ces débordements en tribune viennent éclipser les efforts sportifs entrepris par Fonseca et ses hommes. Les prochaines semaines seront cruciales : l’OL n’a pas seulement besoin de points, mais aussi d’un climat apaisé pour se relancer durablement.