FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Alors que l’Olympique Lyonnais venait de retrouver le sourire avec une victoire face à Angers (1-0), l’ambiance en tribunes a été ternie par un nouvel incident raciste. 

Sur le terrain, l’OL a assuré l’essentiel. Grâce à un succès 1-0 contre Angers, les hommes de Paulo Fonseca ont retrouvé un peu de confiance après la claque subie à Rennes (1-3). Mais dans les tribunes, l’ambiance a viré au cauchemar pour un adolescent de 17 ans venu célébrer le retour de Rachid Ghezzal, ancien de la maison lyonnaise, avec un drapeau de l’Algérie.

Un drapeau arraché et des propos choquants

Selon Le Progrès, le jeune supporter a été pris à partie par plusieurs individus qui lui ont reproché son geste. Son drapeau a été arraché et il aurait subi des remarques à caractère raciste, telles que « on est en France, à Lyon » ou encore « tu n’as rien à faire ici ». Des mots qui rappellent que les tribunes du Groupama Stadium, déjà pointées du doigt par le passé, restent sous haute surveillance.

Une réaction rapide du club

Face à la situation, les stadiers sont intervenus rapidement pour calmer les esprits et protéger la victime. L’OL, par la suite, a encouragé le jeune homme à porter plainte et s’est dit prêt à l’accompagner dans ses démarches : « Nous prenons tous les événements au sérieux et nous sommes à la disposition des autorités pour faire avancer l’enquête, une fois la plainte déposée », a fait savoir le club.

Une image écornée pour les supporters lyonnais

Ce nouvel incident ternit l’image de l’OL et de ses fans, alors que Michele Kang, nouvelle patronne du club, a récemment insisté sur la nécessité de transformer l’ambiance au Groupama Stadium en un lieu plus inclusif et familial. Des comportements comme celui de vendredi soir vont à l’encontre de cette volonté de changement et risquent de placer certains groupes de supporters sous une surveillance encore plus stricte.

Un climat apaisé nécessaire à l’OL

Alors que Lyon s’apprête à disputer des rencontres capitales en Ligue 1, la direction redoute que ces débordements en tribune viennent éclipser les efforts sportifs entrepris par Fonseca et ses hommes. Les prochaines semaines seront cruciales : l’OL n’a pas seulement besoin de points, mais aussi d’un climat apaisé pour se relancer durablement.

Ligue 1OL
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin
ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
ASSE...

ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans

Par William Tertrin
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

Par William Tertrin
Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin
LOSC...

Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin

Par William Tertrin
Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL
Ligue 1...

Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL

Par William Tertrin
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : Youssef El-Arabi révèle le secret fou du comeback face au Stade Rennais

Par William Tertrin
ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match
ASSE...

ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match

Par William Tertrin
OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique
OM...

OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme
LOSC...

RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme

Par William Tertrin
OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !
Ligue 1...

OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Dean Huijsen (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris a raté le nouveau crack du Real Madrid

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : Lamba pas surpris par Miladinovic

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors de Real Madrid-Espanyol Barcelone, avec Vinicius Jr au premier plan.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso calme le jeu avec Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet