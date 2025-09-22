Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 !

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 22 septembre 2025. Au menu : le doublé de Ferran Torres au FC Barcelone et les belles statistiques de Kylian Mbappé au Real Madrid.

SPORT : « Killer Ferran »

Auteur d’un doublé hier soir, Ferran Torres a grandement participé à la large victoite du FC Barcelone contre Getafe (3-0). « On a bien contrôlé le ballon et on a marqué de beaux buts. C’est comme ça qu’on joue au football », a sobrement commenté Hansi Flick.

MUNDO DEPORTIVO : « La nuit du Requin »

Mundo Deportivo rend un hommage appuyé à Torres, surnommé le « requin » au Barça et qui aurait les faveurs de Deco et de Flick pour succéder à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque blaugrana la saison prochaine. À suivre…

AS : « L’Or olympique est le grand rêve »

As donna la parole à Maria Pérez, qui a bouclé les Championnats du Monde d’athlétisme avec deux médailles d’or. Au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche des statistiques qui feraient pâlir Cristiano Ronaldo en son temps : 1,17 but par match !

MARCA : « Quel mérite Carlos »

Marca se frotte les mains devant la troisième place de Carlos Sainz au GP de Formule 1 d’Azerbaïdjan. Au Real Madrid, la méritocratie imposée par Xabi Alonso en interne est saluée à sa juste valeur.