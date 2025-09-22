FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Ferran Torres (FC Barcelone)
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 22 septembre 2025. Au menu : le doublé de Ferran Torres au FC Barcelone et les belles statistiques de Kylian Mbappé au Real Madrid.

SPORT : « Killer Ferran »

Auteur d’un doublé hier soir, Ferran Torres a grandement participé à la large victoite du FC Barcelone contre Getafe (3-0). « On a bien contrôlé le ballon et on a marqué de beaux buts. C’est comme ça qu’on joue au football », a sobrement commenté Hansi Flick.

MUNDO DEPORTIVO : « La nuit du Requin »

Mundo Deportivo rend un hommage appuyé à Torres, surnommé le « requin » au Barça et qui aurait les faveurs de Deco et de Flick pour succéder à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque blaugrana la saison prochaine. À suivre…

AS : « L’Or olympique est le grand rêve »

As donna la parole à Maria Pérez, qui a bouclé les Championnats du Monde d’athlétisme avec deux médailles d’or. Au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche des statistiques qui feraient pâlir Cristiano Ronaldo en son temps : 1,17 but par match ! 

MARCA : « Quel mérite Carlos »

Marca se frotte les mains devant la troisième place de Carlos Sainz au GP de Formule 1 d’Azerbaïdjan. Au Real Madrid, la méritocratie imposée par Xabi Alonso en interne est saluée à sa juste valeur.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 
Ligue 1...

OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 

Par Bastien Aubert
Ferran Torres (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé ! 

Par Bastien Aubert
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico encore reporté ? 

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin
ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
ASSE...

ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans

Par William Tertrin
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

Par William Tertrin
Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin
LOSC...

Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin

Par William Tertrin
Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL
Ligue 1...

Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL

Par William Tertrin
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : Youssef El-Arabi révèle le secret fou du comeback face au Stade Rennais

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet