OM – PSG : la victoire des Marseillais déjà écrite ? 
FC Nantes – Stade Rennais : après le derby, Pierre Ménès fracasse le projet Beye ! 

Ludovic Blas (Stade Rennais)
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Pierre Ménès a livré son analyse du match nul entre le FC Nantes et le Stade Rennais, samedi à La Beaujoire (2-2).

Le FC Nantes a du cœur et du courage. Menés de deux buts et largement dominés par le Stade Rennais, les Canaris ont su faire le dos rond et revenir pour égaliser dans le temps additionnel après une seconde période de folie (2-2). Pierre Ménès a livré son analyse du derby en étant dur avec les Rennais. 

« Hateboer accumule les bouses »

« C’était un match très étrange : les blessures ont obligé Habib Beye à sortir Seidu et Rongier mais cela n’excuse pas la seconde période abominable des Rennais. Ce n’est pas la première en plus cette saison, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Avec en point d’orgue du grand n’importe quoi l’entrée du dénommé Hateboer qui accumule les bouses depuis qu’il est sous le maillot rennais (…) C’est évidemment un match nul en forme de victoire pour les Nantais. »

Le bricoleur Beye en prend pour son grade 

En plus de tacler Hateboer à la gorge, Ménès s’est permis de recadrer Beye pour son projet de jeu inexistant sur le banc du Stade Rennais. « Pour Rennes, ça devient quand même très problématique, poursuit-il. On ne voit toujours pas de projet de jeu. On a l’impression que c’est une équipe qui bricole. Et à force de bricoler, ça coince. »

FC Nantes Ligue 1 Stade Rennais
#A la une#ANALYSE

