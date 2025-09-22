FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Samedi soir, après le match nul 2-2 face au Stade Rennais, Matthis Abline a brisé le silence. L’attaquant du FC Nantes, au cœur d’un été agité, a parlé publiquement pour la première fois depuis ce mercato mouvementé.

Âgé de 22 ans et ancien joueur du Stade Rennais, Matthis Abline a été sollicité par de nombreux clubs cet été. L’Olympique de Marseille (15 millions d’euros), Sunderland (20 millions), le Paris FC (20 millions + 5 de bonus) et Wolverhampton (30 millions) ont successivement fait des offres pour s’attacher ses services. Mais le FC Nantes, inflexible, a fixé un prix : 40 millions d’euros ou rien.

Un été agité et un mercato chaotique

Séduit par le projet du PFC, Abline a néanmoins décidé de rester. Johann Lepenant, coéquipier et ami, raconte dans Ouest-France : « Il a toujours été concentré, irréprochable à l’entraînement. Forcément, ça l’a travaillé… Quand tu as autant de sollicitations, tu y penses. »

Resté sur le banc lors des trois premières journées de Ligue 1, Abline a mal vécu la chose et s’en explique : « Bien sûr que ça a été compliqué mentalement cette période. Le coach m’a ménagé pour me préserver de tout ça sur les premiers matches. »

« Je veux tout donner pour le club ! »

Finalement, Abline a retrouvé sa place de titulaire à Nice, puis contre Rennes samedi, alternant entre le flanc gauche et l’axe. Auteur d’une passe décisive, le meilleur buteur du FC Nantes de la saison dernière (9 buts) a été omniprésent dans le jeu offensif. Il a toutefois manqué un penalty dans le temps additionnel, mais reste confiant et ambitieux :

« Malheureusement, le penalty ne rentre pas aujourd’hui… Mais je me sens vraiment bien ! Je me sens monter en puissance. Aujourd’hui, je suis ici, je veux tout donner pour le club ! » Une phrase qui devrait finir de rassurer tous les amoureux du FC Nantes.