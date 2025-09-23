Salma Hayek détonne et présente sa fille de 18 ans ! 
Salma Hayek
Bastien Aubert
23 septembre 2025

Ce dimanche, Valentina Paloma, fille de Salma Hayek, a fêté ses 18 ans. Pour l’occasion, l’actrice hollywoodienne a partagé un message touchant sur les réseaux sociaux, révélant l’amour infini et l’admiration qu’elle porte à sa fille.

Dans son message, Salma Hayek a décrit sa fille comme « une reine de la danse » et une personne « toujours tellement elle-même », malgré toutes les transformations de sa vie. Elle souligne la personnalité unique de Valentina : « Un cœur passionné et généreux, une âme sage pleine de magie, une force de la nature unique et inarrêtable avec un sens de l’humour vif et une ténacité obstinée. »

Un amour maternel indéfectible

La compagne de François-Henri Pinault (Stade Rennais) rappelle également que certaines choses ne changent jamais : l’amour d’une mère pour sa fille. « Nous t’aimons pour toujours et, même si tu as toujours été en avance sur ton âge, tu resteras toujours dans mon cœur, ma fille de rêve », écrit-elle. Une déclaration qui a ému ses fans et souligné le lien indéfectible entre les deux.

Valentina Paloma : 18 ans et déjà inspirante

Valentina Paloma, désormais majeure, a grandi sous le regard protecteur et aimant de sa célèbre mère. Salma Hayek, actrice emblématique et icône internationale, célèbre ainsi non seulement l’anniversaire de sa fille, mais aussi la femme en devenir qu’elle devient.

Un message partagé et admiré dans le monde entier

Le message, accompagné de photos et vidéos de Valentina, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant admiration et émotion. Salma Hayek offre ainsi un exemple de maternité moderne, où amour, fierté et soutien sont mis en avant pour inspirer ses followers.

