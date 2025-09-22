OM – PSG : les compos du Classique sont connues

Voici les compos officielles du Classique entre l’OM et PSG pour la 5e journée de Ligue 1.

Ce lundi soir, l’OM et le PSG jouent enfin le 110e Classique à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, 24 heures après son report. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Roberto De Zerbi et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20 heures au Vélodrome.

Les compos officielles

OM : Rulli – Pavard, Balerdi (cap), Aguerd, Emerson – O’Riley, Højbjerg – Weah, Greenwood, Paixão – Gouiri.

PSG : Chevalier – Marquinhos (cap), Zabarnyi, Pacho – Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendes – Ramos, Kvaratshkelia.