Au micro de Ligue 1+, Pablo Longoria est revenu sur les coulisses du report du Classique entre l’OM et le PSG.

Avant le Classique reprogrammé entre l’OM et le PSG, Pablo Longoria est revenu sur les dernières 24 heures particulièrement intenses pour l’OM, au micro de Ligue 1+. La pluie et les orages annoncés à Marseille ont conduit la préfecture à annuler le match initialement prévu dimanche soir, par crainte de crues soudaines et pour protéger les 65 000 spectateurs attendus.

« Le Ballon d’Or ? Je peux comprendre, c’est malheureux »

Le président marseillais a insisté sur le respect du règlement : « On a demandé l’application du règlement. Le règlement sert à empêcher les polémiques. Quand tu joues 3 matchs en 7 jours, c’est dérangeant. Ça aurait été le cas en décembre… ou si le match s’était joué mardi ». La reprogrammation a ensuite provoqué des tensions avec le PSG et la LFP. Paris souhaitait éviter le lundi soir pour ne pas perturber la cérémonie du Ballon d’Or, tandis que Marseille a exigé un report strictement conforme au texte, 24 heures plus tard dans le même stade.

Longoria reste catégorique face aux critiques : « Le Ballon d’Or ? Je peux comprendre, c’est malheureux. Je comprends la frustration que cela peut créer, mais on ne fait qu’appliquer le règlement ». Le PSG, avec neuf joueurs en lice pour différents prix, espérait déplacer le match, mais l’OM, déjà occupé avec des déplacements à Strasbourg et à Rome, a refusé tout compromis. La LFP a finalement tranché : match maintenu lundi à 20 heures, conformément à l’article 548.