Avec la sobriété qui le caractérise, Medhi Benatia a d’abord salué la performance collective d’un groupe en pleine construction. Le dirigeant marseillais n’a pas caché sa fierté devant l’intégration rapide des nouveaux venus.

Benatia félicite le collectif et les nouvelles recrues

Le dirigeant marseillais n’a pas caché sa fierté devant l’intégration rapide des nouveaux venus. Exemple frappant : Nayef Aguerd, buteur décisif deux fois en deux matchs, mais aussi Benjamin Pavard et O’Riley, déjà à l’aise au milieu de terrain. Benatia a également tenu à souligner le travail quasi irréprochable de Mason Greenwood, précieux défensivement, tout comme Timothy Weah dont l’investissement symbolise cette nouvelle mentalité collective.

Un message ambitieux et réaliste

Satisfait mais résolument vigilant, Benatia est resté lucide après cette victoire d’exception. Si ce succès offre trois points et une saveur particulière aux supporters, il répète que l’OM n’en est qu’au début de son chemin. Il rappelle : « Le championnat a vraiment débuté après la trêve internationale, avec un groupe renouvelé. » Le directeur du football assume les changements effectués durant l’été, convaincu de la force de la nouvelle dynamique. Conscient de la qualité de l’effectif parisien,même diminué par les absences (Doué, Dembelé, Barcola, Neves)… Benatia se refuse à toute euphorie excessive et invite ses joueurs à capitaliser cette prestation pour s’appuyer sur des bases solides, essentielles pour la suite du calendrier.

L’OM déjà tourné vers la suite

Malgré l’émotion de la soirée, Benatia a rapidement recentré tout le groupe sur le prochain objectif : le déplacement à Strasbourg. Son message est limpide : savourer, oui, mais surtout garder la tête froide et préparer l’enchaînement. L’OM n’oublie pas que le RCSA lui a pris quatre points la saison passée. Pour Benatia, ce match face au PSG n’est qu’une étape, aussi grande soit-elle. La nécessité de poursuivre sur cette lancée dès vendredi soir s’impose : le club veut ancrer ses ambitions sur la durée, sans jamais oublier de rester vigilant et déterminé.