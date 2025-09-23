Medhi Benatia passe un message après le PSG !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Medhi Benatia passe un message après le PSG !
Louis Chrestian
23 septembre 2025

Avec la sobriété qui le caractérise, Medhi Benatia a d’abord salué la performance collective d’un groupe en pleine construction. Le dirigeant marseillais n’a pas caché sa fierté devant l’intégration rapide des nouveaux venus.

Benatia félicite le collectif et les nouvelles recrues

Le dirigeant marseillais n’a pas caché sa fierté devant l’intégration rapide des nouveaux venus. Exemple frappant : Nayef Aguerd, buteur décisif deux fois en deux matchs, mais aussi Benjamin Pavard et O’Riley, déjà à l’aise au milieu de terrain. Benatia a également tenu à souligner le travail quasi irréprochable de Mason Greenwood, précieux défensivement, tout comme Timothy Weah dont l’investissement symbolise cette nouvelle mentalité collective.

Un message ambitieux et réaliste

Satisfait mais résolument vigilant, Benatia est resté lucide après cette victoire d’exception. Si ce succès offre trois points et une saveur particulière aux supporters, il répète que l’OM n’en est qu’au début de son chemin. Il rappelle : « Le championnat a vraiment débuté après la trêve internationale, avec un groupe renouvelé. » Le directeur du football assume les changements effectués durant l’été, convaincu de la force de la nouvelle dynamique. Conscient de la qualité de l’effectif parisien,même diminué par les absences (Doué, Dembelé, Barcola, Neves)… Benatia se refuse à toute euphorie excessive et invite ses joueurs à capitaliser cette prestation pour s’appuyer sur des bases solides, essentielles pour la suite du calendrier.

L’OM déjà tourné vers la suite

Malgré l’émotion de la soirée, Benatia a rapidement recentré tout le groupe sur le prochain objectif : le déplacement à Strasbourg. Son message est limpide : savourer, oui, mais surtout garder la tête froide et préparer l’enchaînement. L’OM n’oublie pas que le RCSA lui a pris quatre points la saison passée. Pour Benatia, ce match face au PSG n’est qu’une étape, aussi grande soit-elle. La nécessité de poursuivre sur cette lancée dès vendredi soir s’impose : le club veut ancrer ses ambitions sur la durée, sans jamais oublier de rester vigilant et déterminé.

OM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?

Par Louis Chrestian
Medhi Benatia passe un message après le PSG !
OM...

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Par Louis Chrestian
RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été
Mercato...

RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

Par William Tertrin
ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !
ASSE...

ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !

Par William Tertrin
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »

Par Bastien Aubert
Salma Hayek
Compétitions...

Salma Hayek détonne et présente sa fille de 18 ans ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !
Ligue 1...

Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : le PSG sacré meilleur club de l’année

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets

Par William Tertrin
OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 
Ligue 1...

OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 

Par Bastien Aubert
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa
FC Barcelone...

Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa

Par William Tertrin
OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps
Ligue 1...

OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir
Mercato...

RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir

Par William Tertrin
Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Liga...

Ballon d’Or 2025 : la terrible chute de Vinicius, qui passe de la 2e à la 16e place

Par William Tertrin
OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique

Par William Tertrin
OM – PSG : les compos du Classique sont connues
Ligue 1...

OM – PSG : les compos du Classique sont connues

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone balance un énorme tacle au Real Madrid avant le Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Amiens avec un gros retour

Par William Tertrin
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Ligue 1...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tranché entre le Classique et le Ballon d’Or

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet