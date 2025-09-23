Medhi Benatia passe un message après le PSG !
Le théâtre du Châtelet n’en finit plus de réserver des séquences inattendues. Alors qu’Ousmane Dembélé venait d’être sacré Ballon d’Or, une discussion lunaire entre Didier Deschamps et DJ Snake a secoué la soirée.

La victoire de l’OM, clin d’œil de Deschamps

Ancien joueur et entraîneur de l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps a profité de la présence de DJ Snake pour placer une de ces phrases dont il a le secret. Dans une ambiance vouée à la détente, le sélectionneur glisse, sourire en coin : “Le PSG peut dire merci, sinon Dembélé n’aurait pas pu être là ce soir, il y avait un certain match au Vélodrome… Tu as vu le score ?” Petite tape sur l’épaule et grande éclatade : impossible de ne pas saisir la référence à la victoire 1-0 de l’OM sur le PSG…

Le tacle de Deschamps au PSG

Après la polémique autour de la blessure de Dembélé en équipe de France, le PSG n’avait pas caché son agacement vis-à-vis de Didier Deschamps et de son staff. La réponse du sélectionneur tricolore ne s’est pas fait attendre : « Le PSG peut me remercier, sinon Dembélé ne serait même pas là pour le Ballon d’Or. »

