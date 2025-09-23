Recruté pour 35 millions d’euros bonus compris, Igor Paixao est arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette de plus grosse recrue de l’histoire du club. Forcément, les attentes autour du Brésilien sont immenses. Aligné pour la première fois comme titulaire lors du Classico face au PSG, l’ailier n’a pas vraiment répondu présent.

Une prestation décevante au Classico

En 60 minutes sur la pelouse du Parc des Princes, Igor Paixao n’aura eu qu’un seul éclair : une frappe en demi-volée, qui a frôlé le cadre. Pour le reste, l’ancien joueur du Feyenoord est resté timide, incapable de faire la différence en un contre un et souvent emprunté dans ses choix offensifs. Un rendement insuffisant pour un joueur attendu comme le facteur X de l’attaque phocéenne.

Des débuts qui interrogent

Certes, Paixao sort d’une blessure qui l’a écarté des terrains pendant plus de deux mois. Mais ses premières apparitions interrogent déjà : contre le Real Madrid en Ligue des champions, alors que l’OM évoluait en supériorité numérique, le Brésilien n’avait pas su apporter ce brin de folie attendu sur son côté. Face au PSG, sa titularisation s’est soldée par une prestation fade, relançant les doutes chez certains supporters.

Le spectre de Vitinha

Dans les travées du Vélodrome, la comparaison avec Vitinha refait surface. Recruté pour 32 millions d’euros il y a quelques saisons sous Igor Tudor, l’attaquant portugais n’a jamais justifié un tel investissement. Paixao risque-t-il de suivre le même chemin ? La question se pose déjà, même si le joueur dispose encore de temps pour prouver sa valeur.

Un test dès Strasbourg

Les supporters marseillais vont devoir se montrer patients. Igor Paixao n’est pas encore à 100 % physiquement et doit retrouver son rythme. Mais l’OM, qui a investi une somme record, attend beaucoup plus de son ailier. Le prochain rendez-vous, vendredi face à Strasbourg, pourrait offrir au Brésilien l’occasion de lancer enfin sa saison et commencer à conquérir le cœur des supporters olympiens.