La LFP a décidé que le seul but du Clasico de lundi n’avait pas été inscrit par Nayef Aguerd mais par Marquinhos contre son camp…

Cela ne changera évidemment rien à l’histoire mais la LFP a décidé que le but du Clasico de lundi n’avait pas été inscrit par Nayef Aguerd mais par Marquinhos contre son camp. L’instance vient de le faire savoir, moins de 24h après le choc qui a vu la première victoire de l’OM au Vélodrome en Ligue 1 contre son plus grand adversaire depuis 2011. Et c’est justement parce que ça ne change rien à l’histoire qu’elle aurait pu l’attribuer à Aguerd…

Sur l’action de la 4e minute, une balle en cloche consécutive à un tir dévié de Greenwood par Mendes est totalement manqué par Chevalier. Marquinhos et Aguerd sont à la lutte. Accroché par le Brésilien, le Marocain ne peut reprendre le cuir de la tête. Celui-ci rebondit sur le crâne du défenseur parisien et termine au fond des filets. Le tout dans un vacarme impressionnant. Aguerd a célébré cette réalisation comme si c’était lui qui avait mis le ballon dans les cages. Dommage d’apprendre le lendemain que, finalement, il n’en est pas à deux buts en deux matches sous le maillot blanc (après sa frappe victorieuse contre Lorient dix jours plus tôt) !