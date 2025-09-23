Le jeune milieu anglais Tyler Morton connaissait l’OL avant d’y signer. Il se souvient des exploits de Juninho et Karim Benzema sous le maillot des Gones.

Demain, Le Progrès dévoilera une interview de Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais, arrivé de Liverpool cet été, est l’une des nombreuses satisfactions de ce début de saison de l’OL. Impressionnant d’activité et capable de très bien orienter le jeu, il a hélas été expulsé lors du déplacement à Rennes (1-3) il y a deux dimanches. Dans cet entretien, dont des morceaux ont filtré, il explique être très heureux entre Rhône et Saône. Et explique qu’il connaissait l’OL avant d’y signer grâce aux légendes Juninho et Karim Benzema.

« Je me souviens de Juninho bien sûr, les coups francs qu’il marquait »

« Ici, les supporters me font me sentir chez moi, donc je pense que je peux bien m’installer. Je l’ai dit, j’adore cet endroit, et ma famille, quand elle vient me voir, s’y plaît beaucoup. Avec ma petite amie, nous sommes très heureux ici. Quand j’ai su que l’OL s’intéressait à moi, j’étais vraiment ravi. Je me souviens de Juninho bien sûr, les coups francs qu’il marquait. Il y avait Benzema aussi, le Ballon d’Or 2022. C’étaient des héros du club, dont on entendait parler. »

Recruté pour 10 M€, Tyler Morton s’est engagé jusqu’en 2030 avec l’Olympique Lyonnais. Et au vu de ce qu’il dit, il devrait y rester quelques saisons…