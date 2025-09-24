Jean-Pierre Papin n’a pas caché son enthousiasme après la prestation de l’OM contre le PSG. L’ancien Ballon d’Or a livré une analyse pleine d’éloges sur l’attitude et le niveau de jeu affichés par les Olympiens.

« Je me suis régalé ! Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique », a confié JPP, séduit par la copie rendue par les Marseillais.

Un OM conquérant et discipliné

Papin a particulièrement insisté sur l’intensité mise par les joueurs de Roberto De Zerbi, capables de rivaliser avec Paris dans les duels :

« J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle a montré l’envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait bien analysé la chose. »

Greenwood en progrès

L’ancien buteur a aussi tenu à souligner l’apport de Mason Greenwood, impliqué et discipliné dans un registre qu’il n’avait pas toujours montré jusque-là :

« J’ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire », a glissé Papin, heureux de constater l’évolution du joueur anglais sous le maillot marseillais.

L’OM rassure, le Vélodrome exulte

En retrouvant intensité et rigueur, l’OM a donc rassuré ses supporters et séduit l’une de ses plus grandes légendes. Pour Papin, ce match face au PSG pourrait servir de référence pour la suite de la saison.