OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
Jean-Pierre Papin n’a pas caché son enthousiasme après la prestation de l’OM contre le PSG. L’ancien Ballon d’Or a livré une analyse pleine d’éloges sur l’attitude et le niveau de jeu affichés par les Olympiens.
« Je me suis régalé ! Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique », a confié JPP, séduit par la copie rendue par les Marseillais.
Un OM conquérant et discipliné
Papin a particulièrement insisté sur l’intensité mise par les joueurs de Roberto De Zerbi, capables de rivaliser avec Paris dans les duels :
« J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle a montré l’envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait bien analysé la chose. »
Greenwood en progrès
L’ancien buteur a aussi tenu à souligner l’apport de Mason Greenwood, impliqué et discipliné dans un registre qu’il n’avait pas toujours montré jusque-là :
« J’ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire », a glissé Papin, heureux de constater l’évolution du joueur anglais sous le maillot marseillais.
L’OM rassure, le Vélodrome exulte
En retrouvant intensité et rigueur, l’OM a donc rassuré ses supporters et séduit l’une de ses plus grandes légendes. Pour Papin, ce match face au PSG pourrait servir de référence pour la suite de la saison.