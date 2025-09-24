OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
ASSE : Eirik Horneland explique sa décision qui a beaucoup fait parler à Amiens

Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
William Tertrin
24 septembre 2025

Avec seulement deux changements effectués face à Amiens, Eirik Horneland a surpris, mais s’est expliqué après la rencontre.

Lors du déplacement victorieux de l’ASSE à Amiens ce mardi soir, Eirik Horneland n’a opéré que deux changements, preuve de la confiance envers son attaque. Aïmen Moueffek est à la 73e, remplaçant Igor Miladinovic, tandis que Ben Old a fait son apparition dans les dernières minutes à la place d’Augustine Boakye. De leur côté, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ont terminé le match, alors que Joshua Duffus et Irvin Cardona n’ont même pas été utilisés.

En conférence de presse, l’entraîneur norvégien est revenu sur ses choix tactiques : « Je réfléchissais depuis quelques minutes à faire des changements en attaque mais je sentais, j’avais le sentiment qu’avec Davitashvili, Stassin et Boakye, il allait se passer quelque chose. Je voulais les laisser plus longtemps sur la pelouse plutôt que de faire entrer des nouveaux joueurs qui auraient dû trouver le rythme de ce match. Je me suis beaucoup posé la question entre changer ou pas la ligne offensive et finalement j’ai décidé de ne pas le faire. »

« On a vraiment de la chance d’avoir des joueurs impactants »

Horneland a également tenu à souligner la qualité de son effectif offensif : « C’est bien d’avoir des joueurs efficaces dans les 16 derniers mètres. Stassin revient bien, il a été impliqué sur plusieurs buts sur ces derniers matchs, il se bat dur pour l’équipe, il travaille vraiment dur. Tous les joueurs devant essayent de saisir les moments, on l’a vu avec Augustine (Boakye) et Zuriko (Davitashvili), qui a bien suivi son action sur le but. On a vraiment de la chance d’avoir des joueurs impactants, impliqués sur nos buts, il va falloir compter sur eux à l’avenir également. »

Ainsi, Horneland a choisi la stabilité plutôt que le changement, misant sur la cohésion et la complicité de ses joueurs offensifs pour faire la différence dans la rencontre face à Amiens. Un choix assez osé, étant donné que l’ASSE doit rejouer dès ce samedi, face à Guingamp dans le Chaudron.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

