Bruno Genesio a tiré la sonnette d’alarme avant le prochain match du LOSC en Ligue Europa contre Brann Bergen (18h45)… comparée à l’AS Saint-Étienne d’Eirik Horneland.

Si l’ASSE brille en Ligue 2, son ecellent début de saison n’est pas passé inaperçu à l’étage supérieur. En témoigne les derniers mots de Bruno Genesio à la veille des débuts du LOSC en Ligue Europa contre Brann Bergen (18h45).

Pour l’entraîneur lillois, il ne faudra rien laisser au hasard face à un adversaire qu’il compare directement à l’ASSE version Horneland. « On doit d’abord se qualifier en phase de ligue, anticipe Genesio. Ce ne sera pas simple », insiste le coach. Il rappelle que le parcours européen du LOSC la saison passée ne garantit rien et que sous-estimer l’adversaire serait une erreur majeure.

« Ils ressemblent au Saint-Étienne de Horneland »

« Ils ressemblent au Saint-Étienne de Horneland, poursuit-il. Ils ont des joueurs techniques au milieu capables de faire de bonnes choses. Et sont très performants sur coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. » Un avertissement clair : l’adversaire ne se contentera pas de défendre, mais sait aussi profiter de chaque opportunité, et le LOSC devra rester concentré du début à la fin.

Genesio a également abordé le volet mental et tactique de la rencontre : « On alignera un onze compétitif. On a des choses à se faire pardonner. Que nos supporters, dont on comprend le mécontentement, sachent que nous ne sommes pas fiers du tout de nous. » Une prise de parole honnête, qui montre que le coach assume les manques de son équipe et souhaite repartir sur de bonnes bases.