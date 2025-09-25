L’AS Saint-Étienne a enchaîné face à Amiens avec un succès précieux, mais tout n’était pas parfait. Si les Verts ont pris trois points importants, Eirik Horneland a montré son agacement après la rencontre. De même que Maxime Bernauer.

À Amiens, l’ASSE a souffert. Maxime Bernauer l’a reconnu sans détour : « Amiens nous a mis en difficulté. Ils étaient bons avec le ballon. On a encore eu des difficultés sur quelques périodes dans le match, où on n’a pas réussi à mettre notre jeu en place. » Pas de quoi cacher le soulagement du groupe après une victoire au forceps, mais Bernauer souligne un point inquiétant : l’équipe a perdu trop de ballons et offert des séquences de domination à son adversaire.

Le joueur n’a pas fui ses responsabilités, évoquant même une erreur personnelle : une remise de la poitrine mal sentie qui aurait pu coûter cher. « Ce n’est pas un match facile à analyser, mais on repart avec un clean-sheet et trois points. Il y a un peu trop d’erreurs techniques, on perd des ballons trop facilement et ensuite, on laisse l’adversaire mettre en place son jeu. Habituellement, on arrive à être plus proches des adversaires pour récupérer plus vite. Face à Amiens, on était plus loin. C’est peut-être dû à l’enchaînement des rencontres. Dans le pressing, on était un peu plus loin, on les laissait sortir un peu trop.

Un discours honnête qui rejoint l’analyse d’un staff stéphanois agacé par le manque de rigueur technique et la baisse d’intensité dans le pressing. Horneland, lui, n’a pas caché son exaspération, pointant une équipe moins agressive et moins concentrée que d’habitude.

Bernaeur secoue le cocotier

Malgré tout, l’ASSE poursuit son bon parcours et continue de grappiller des points. La profondeur d’effectif, saluée par Bernauer, permet au coach norvégien de faire tourner et de maintenir une certaine dynamique, même si le contenu laisse encore à désirer. « Comme j’ai déjà pu le dire depuis quelques matchs, je joue où le coach veut me mettre. Tout n’est pas parfait mais dans l’attitude, on se doit d’apporter chacun notre pierre à l’édifice », a conclu le défenseur, lucide et déterminé.

Une victoire précieuse donc, mais qui n’efface pas totalement les doutes sur la capacité des Verts à dominer dans le jeu. Horneland et ses hommes devront vite corriger le tir contre Guingamp (samedi, 20H) s’ils veulent rester en haut du classement.