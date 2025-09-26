FC Nantes : la Beaujoire a trouvé une nouvelle idole qui fait grand bruit 
PSG : Dembélé fricote avec le FC Barcelone

Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
Bastien Aubert
26 septembre 2025

L’émotion et la fraternité traversent les frontières du vestiaire, comme en témoigne le soutien d’Ousmane Dembélé à Gavi après la blessure dramatique de ce dernier. Auréolé de son Ballon d’Or, le crack du PSG n’a pas hésité à témoigner sa solidarité à son ancien coéquipier, ravivant des souvenirs de complicité au Barça et rappelant la beauté du lien qui unit les joueurs au-delà des clubs.

Un lien fort entre Dembélé et Gavi, même après le départ de Barcelone

Lors de leur passage commun au FC Barcelone, Gavi et Dembélé avaient tissé une relation sincère, nourrie par le quotidien partagé et les rêves grandissants. Malgré le départ du Français il y a deux ans, leur proximité n’a pas fléchi. Alors que Gavi émerveillait l’Europe avec sa fougue à seulement 18 ans, Dembélé, lui, traversait une période difficile mais enrichissante.

Ce climat de confiance et de soutien mutuel façonné à Barcelone a survécu à la distance, preuve qu’au-delà des transferts, certains liens sont indélébiles. Pour mieux comprendre l’environnement de Dembélé au PSG, plongez dans les coulisses du Ballon d’Or autour d’Ousmane Dembélé.

Un message touchant sur les réseaux sociaux

La déclaration publiée par Dembélé sur les réseaux sociaux s’est rapidement propagée. Son message – « courage petit frère, je te souhaite de vite revenir pour te voir t’amuser de nouveau sur les pelouses. Un câlin, tu me manques » – a fait vibrer la planète football.

Rarement un soutien aura été aussi personnel et direct. Derrière ces mots simples, c’est la force du vestiaire, le sentiment de famille qui s’exprime. L’émotion du public fut immédiate, les réactions se sont multipliées, preuve de l’importance de l’humain dans le football moderne.

Blessure et avenir : les trajectoires croisées des deux joueurs

Le contraste est saisissant : Gavi doit composer avec une blessure sérieuse au genou et une absence de quatre à cinq mois, alors que Dembélé, désormais Ballon d’Or, poursuit son ascension. Le destin a inversé les rôles, rappelant combien la carrière d’un joueur est faite de hauts et de bas.

Cette solidarité, loin d’être anecdotique, rend hommage à l’esprit d’équipe qui plane autour des stars. En présentant son trophée à ses coéquipiers du PSG (Ousmane Dembélé et le Ballon d’Or au vestiaire parisien), Dembélé a prouvé que les victoires individuelles se partagent toujours. Et vous, ce type de messages vous touche-t-il autant ? N’hésitez pas à partager votre ressenti : la grande famille du football est aussi la vôtre !

