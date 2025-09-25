OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, Emerson s’est exprimé longuement sur son intégration, sa vision du jeu défensif et les échéances à venir.

« Très heureux d’être ici »

L’international italien a d’abord tenu à exprimer sa satisfaction d’avoir rejoint Marseille :

« Merci, je suis très heureux d’être ici. Le coach, les supporters, cela m’a aidé à rentrer sur le terrain pour aider l’équipe. »

Une complicité déjà forte existe avec son entraîneur :

« Avec le coach, ça fait un moment qu’on se connaît. On s’est déjà affrontés en Premier League. Quand il m’a appelé, ça m’a fait plaisir. Je savais comment il voulait jouer et cela correspond à ce que j’aime faire. Dès le début des négociations, j’ai dit oui. Je suis très heureux de travailler ensemble. »

Le Real, Paris… et Strasbourg

Après une semaine intense face au Real Madrid puis au PSG, Emerson a souligné l’importance de tourner rapidement la page :

« On a beaucoup dépensé d’énergie pendant ces deux matchs, physique et mentale. À Madrid, on voulait gagner mais on n’a pas réussi. Contre le PSG, on avait l’envie et on a gagné. Maintenant, c’est fini. On se concentre sur Strasbourg, ce sera très difficile. Ils sont devant nous au classement et gagner à la Meinau est compliqué. »

Sur la défense et son rôle

Interrogé sur la solidité défensive retrouvée, Emerson a insisté sur la dimension collective :

« La première chose à laquelle je pense, c’est la manière dont l’équipe défend. Ce n’est pas seulement la défense en tant que secteur. Notre pressing commence par le numéro 9. Les attaquants ont beaucoup couru, beaucoup pressé, ça rend notre travail plus facile. Le foot moderne demande à ce que tout le monde participe. »

Sa condition physique

De retour après plusieurs mois sans débuter un match, Emerson a rassuré sur son état :

« C’est vrai que j’avais besoin de retrouver du rythme. Contre le Real, je me sentais bien même si j’étais fatigué à la fin. Contre Paris, j’ai fait 90 minutes et je me suis senti bien. Plus tu joues, mieux tu te sens. Je suis toujours prêt à aider l’équipe. »

Ses coéquipiers : Weah, Aguerd et Greenwood

Le Brésilien a eu un mot pour ses nouveaux partenaires :

Sur Timothy Weah : « Je connaissais déjà ses qualités à la Juventus. C’est un joueur fort et tout le monde est heureux de l’avoir ici. »

: « Je connaissais déjà ses qualités à la Juventus. C’est un joueur fort et tout le monde est heureux de l’avoir ici. » Sur Nayef Aguerd : « C’est un grand joueur. L’équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et je suis sûr qu’il fera encore mieux que ce qu’il a déjà fait à présent. »

: « C’est un grand joueur. L’équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et je suis sûr qu’il fera encore mieux que ce qu’il a déjà fait à présent. » Sur Mason Greenwood, qui l’a particulièrement impressionné : « Je l’avais déjà vu en Angleterre. À l’entraînement, tu vois que c’est un joueur très fort avec des qualités importantes. »

« Strasbourg avant tout »

Enfin, Emerson a voulu rappeler que l’OM ne pouvait pas se projeter trop vite sur le calendrier :