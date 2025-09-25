OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg

OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg
Louis Chrestian
25 septembre 2025

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, Emerson s’est exprimé longuement sur son intégration, sa vision du jeu défensif et les échéances à venir.

« Très heureux d’être ici »

L’international italien a d’abord tenu à exprimer sa satisfaction d’avoir rejoint Marseille :

« Merci, je suis très heureux d’être ici. Le coach, les supporters, cela m’a aidé à rentrer sur le terrain pour aider l’équipe. »

Une complicité déjà forte existe avec son entraîneur :

« Avec le coach, ça fait un moment qu’on se connaît. On s’est déjà affrontés en Premier League. Quand il m’a appelé, ça m’a fait plaisir. Je savais comment il voulait jouer et cela correspond à ce que j’aime faire. Dès le début des négociations, j’ai dit oui. Je suis très heureux de travailler ensemble. »

Le Real, Paris… et Strasbourg

Après une semaine intense face au Real Madrid puis au PSG, Emerson a souligné l’importance de tourner rapidement la page :

« On a beaucoup dépensé d’énergie pendant ces deux matchs, physique et mentale. À Madrid, on voulait gagner mais on n’a pas réussi. Contre le PSG, on avait l’envie et on a gagné. Maintenant, c’est fini. On se concentre sur Strasbourg, ce sera très difficile. Ils sont devant nous au classement et gagner à la Meinau est compliqué. »

Sur la défense et son rôle

Interrogé sur la solidité défensive retrouvée, Emerson a insisté sur la dimension collective :

« La première chose à laquelle je pense, c’est la manière dont l’équipe défend. Ce n’est pas seulement la défense en tant que secteur. Notre pressing commence par le numéro 9. Les attaquants ont beaucoup couru, beaucoup pressé, ça rend notre travail plus facile. Le foot moderne demande à ce que tout le monde participe. »

Sa condition physique

De retour après plusieurs mois sans débuter un match, Emerson a rassuré sur son état :

« C’est vrai que j’avais besoin de retrouver du rythme. Contre le Real, je me sentais bien même si j’étais fatigué à la fin. Contre Paris, j’ai fait 90 minutes et je me suis senti bien. Plus tu joues, mieux tu te sens. Je suis toujours prêt à aider l’équipe. »

Ses coéquipiers : Weah, Aguerd et Greenwood

Le Brésilien a eu un mot pour ses nouveaux partenaires :

  • Sur Timothy Weah : « Je connaissais déjà ses qualités à la Juventus. C’est un joueur fort et tout le monde est heureux de l’avoir ici. »
  • Sur Nayef Aguerd : « C’est un grand joueur. L’équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et je suis sûr qu’il fera encore mieux que ce qu’il a déjà fait à présent. »
  • Sur Mason Greenwood, qui l’a particulièrement impressionné : « Je l’avais déjà vu en Angleterre. À l’entraînement, tu vois que c’est un joueur très fort avec des qualités importantes. »

« Strasbourg avant tout »

Enfin, Emerson a voulu rappeler que l’OM ne pouvait pas se projeter trop vite sur le calendrier :

« Avant tout, on pense à Strasbourg. On connaît les difficultés là-bas. Si tu commences à penser à d’autres matchs, tu risques de chuter. Ce match est plus important que celui contre Paris. »

Le ton est donné par Emerson, un seul objectif en tête ce match contre Strasbourg ce vendredi !

Ligue 1OM
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »
Ligue 1...

OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »

Par Louis Chrestian
OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg
Ligue 1...

OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal est au courant de cette offre dingue du PSG !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro donne des nouvelles de Coquelin, deux retours à Toulouse ! 

Par Bastien Aubert
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi donne le coup de grâce au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a encore dérapé à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports fait signer un nouveau poids lourd 

Par Bastien Aubert
Djajoui Cissé (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : 25 M€ pour la future star du Stade Rennais, Nice a tenté un coup à Lens !  

Par Bastien Aubert
Vitinha (PSG)
Mercato...

Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha 

Par Bastien Aubert
LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens

Par William Tertrin
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !

Par Bastien Aubert
Gavi (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
FC Nantes...

OM : le FC Nantes fout la honte aux Marseillais !

Par Bastien Aubert
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue Europa...

OL : on sait qui remplacera Tolisso et où jouera Kluivert à Utrecht

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE : Horneland bouillonne, un taulier secoue le vestiaire !

Par Bastien Aubert
Raul Asencio (Real Madrid)
Mercato...

OM : Benatia a une petite star explosive comme priorité du Mercato

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : le scandale est profond, Hakimi vide son sac !

Par Bastien Aubert
ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club
ASSE...

ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour écraser Utrecht

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !

Par William Tertrin
LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann
Ligue Europa...

LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi connaît sa sanction après son expulsion face au PSG

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?

Par William Tertrin
RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes
Ligue 1...

RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet