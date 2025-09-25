OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »

Expulsé contre le PSG et suspendu pour le déplacement à Strasbourg, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a évoqué son absence sur le banc, ses choix récents au milieu, l’intégration des recrues et l’importance du rendez-vous en Alsace.

Suspendu, mais confiant en son staff

Privé de banc ce week-end, l’Italien a reconnu son erreur :

« J’ai commis une erreur, j’étais agacé et j’avais encore Madrid en tête. Je pense qu’il y avait faute d’Hakimi mais je n’aurais pas dû réagir. Je dis toujours à mes joueurs de ne jamais prendre de carton. Andrea Maldera, mon adjoint, a toute ma confiance. Il a de l’expérience, de très grandes compétences et ça ne changera rien, sauf pour moi car je préfère être en bas du terrain. »

Angel Gomes et Arthur Vermeeren laissés au repos

Questionné sur l’absence d’Angel Gomes depuis Lorient, De Zerbi a justifié un choix tactique :

« Je pensais que ce n’étaient pas les matchs parfaits pour lui, face au Real et au PSG. J’ai préféré mettre des joueurs plus impactants. Avant Paris, j’ai expliqué à Gomes et Vermeeren pourquoi ils ne joueraient pas. Ils sont jeunes, très forts, et je compte beaucoup sur eux. Ils seront importants pour nous. »

Matt O’Riley, pièce maîtresse du milieu

Recrue estivale, Matt O’Riley a déjà convaincu son coach :

« C’est un joueur qu’on suivait depuis longtemps avec Mehdi Benatia. Je devais le recruter quand j’étais à Brighton. Il comprend le football, il sait jouer à différents postes. À Madrid il était un peu haut, c’était plus compliqué. Contre Paris, je l’ai mis plus bas, il court beaucoup et c’était nécessaire. C’est un joueur fort, qui fait les choses simples mais bien, et ce n’est pas facile. »

Strasbourg, un piège après Paris

De Zerbi veut absolument éviter le piège de l’euphorie post-PSG :

« Je pense à Strasbourg depuis la victoire contre Paris. L’an dernier, après avoir battu Lyon, on était tombés très bas face à eux. Ils ont de très bons jeunes avec une valeur marchande importante. Après Paris, la lumière est sur nous, Strasbourg et toutes les équipes nous observeront. Les attentes seront plus hautes, mais c’est positif. »

Effectif et composition

L’OM se déplacera sans Traoré ni Kondogbia, blessés. Tous les autres joueurs sont opérationnels. Et le coach a placé Strasbourg au-dessus de l’Ajax dans ses priorités :

« Demain, c’est plus important que le match contre l’Ajax. Si on l’emporte, on rentre à Marseille premiers du classement. Il n’y a pas meilleure manière de préparer l’Ajax. »

Greenwood, Weah et les recrues

Roberto De Zerbi a loué l’impact de ses recrues et des joueurs en place et en particulier de Mason Greenwood, auteur d’un grand match contre Paris :

« J’ai pris exemple sur Raphinha du Barça pour lui. Il a fait un très bon match lundi, avec des courses exemplaires. Mais il doit le faire tout le temps, pas un match sur cinq. Quand il court, tout le monde le suit. »

Même enthousiasme pour Timothy Weah :

« C’est un des meilleurs transferts. Avoir un joueur comme lui, c’est l’équivalent de 2 ou 3 joueurs. Il peut jouer à différents postes, il donne tout à l’entraînement et pendant les matchs. C’est un joueur sous-estimé, il a plus de valeur qu’on ne lui en donne. »

Quant aux autres recrues, De Zerbi a insisté sur leur intégration express :

« Cette équipe, je l’aime beaucoup. Aguerd, Pavard, O’Riley, Medina, Gomes, Aubameyang… Aguerd on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans. Ils se sont mis à disposition de tout le monde. Je suis content, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour arriver là où je veux. »

Pour Roberto De Zerbi et l’OM, le cap est fixé : priorité à Strasbourg, et encore du travail avant d’atteindre la perfection.