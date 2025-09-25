Selon la presse anglaise, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, souhaiterait tourner la page Rodri la saison prochaine et il aurait trouvé son remplaçant du côté du PSG.

Il y a un an, Rodri remportait le Ballon d’Or 2024 au nez et à la barbe de Vinicius Jr, créant l’une des plus grosses surprises de l’histoire du trophée. Le milieu espagnol, vainqueur de l’Euro et pièce essentielle de Manchester City, obtenait là le couronnement de sa carrière. Et le début de ses ennuis. Car juste après, il se blessait gravement à un genou. Revenu en toute fin de saison, il peine à retrouver son meilleur niveau. Ce qui inciterait Pep Guardiola à lui chercher un remplaçant. Et selon le média espagnol Fichajes, l’un des heureux élus se trouverait au PSG.

Joao Neves veut s’inscrire dans la durée à Paris

Il s’agirait de Joao Neves. Le milieu portugais de 20 ans est arrivé à Paris à l’été 2024 moyennant 65 M€ et il a eu un impact immédiat. Devenu un élément incontournable, il a récemment juré fidélité au PSG pour les années à venir. Ca tombe bien, sa direction est sur la même longueur d’ondes ! Cela expliquerait que, selon Fichajes, City soit prêt à offrir un montant colossal pour le recruter : 120 M€ ! C’est bien plus que sa valeur estimée (80 M€ d’après Transfermarkt) mais il faudra au moins cela pour convaincre le club de la capitale.

Le milieu parisien est particulièrement ciblé puisque Fabian Ruiz a fait l’objet d’offres de l’Atlético Madrid, de la Juventus Turin et du Betis Séville alors que Vitinha sera la priorité du Real Madrid pour la saison prochaine.