Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?
Raphaël Nouet
25 septembre 2025

Selon la presse anglaise, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, souhaiterait tourner la page Rodri la saison prochaine et il aurait trouvé son remplaçant du côté du PSG.

Il y a un an, Rodri remportait le Ballon d’Or 2024 au nez et à la barbe de Vinicius Jr, créant l’une des plus grosses surprises de l’histoire du trophée. Le milieu espagnol, vainqueur de l’Euro et pièce essentielle de Manchester City, obtenait là le couronnement de sa carrière. Et le début de ses ennuis. Car juste après, il se blessait gravement à un genou. Revenu en toute fin de saison, il peine à retrouver son meilleur niveau. Ce qui inciterait Pep Guardiola à lui chercher un remplaçant. Et selon le média espagnol Fichajes, l’un des heureux élus se trouverait au PSG.

Joao Neves veut s’inscrire dans la durée à Paris

Il s’agirait de Joao Neves. Le milieu portugais de 20 ans est arrivé à Paris à l’été 2024 moyennant 65 M€ et il a eu un impact immédiat. Devenu un élément incontournable, il a récemment juré fidélité au PSG pour les années à venir. Ca tombe bien, sa direction est sur la même longueur d’ondes ! Cela expliquerait que, selon Fichajes, City soit prêt à offrir un montant colossal pour le recruter : 120 M€ ! C’est bien plus que sa valeur estimée (80 M€ d’après Transfermarkt) mais il faudra au moins cela pour convaincre le club de la capitale.

Le milieu parisien est particulièrement ciblé puisque Fabian Ruiz a fait l’objet d’offres de l’Atlético Madrid, de la Juventus Turin et du Betis Séville alors que Vitinha sera la priorité du Real Madrid pour la saison prochaine.

MercatoPremier LeaguePSG
#A la une

Les plus lus

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?
Mercato...

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?

Par Raphaël Nouet
Nicolas Cozza en action lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : la réponse de Nicolas Cozza aux critiques

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

LOSC : la compo de Genesio pour défier Brann Bergen avec du changement

Par Raphaël Nouet
Désiré Doué lors du gala du Ballon d'Or.
Ligue 1...

PSG : Désiré Doué victime d’une improbable méprise

Par Raphaël Nouet
Le milieu offensif de Guingamp Amine Hemia lors d'un match au Roudourou.
ASSE...

ASSE : un Guingampais annonce un EAG décomplexé dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Le sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, avec Lamine Yamal.
FC Barcelone...

FC Barcelone : la réponse cash du sélectionneur espagnol à Flick pour Yamal

Par Raphaël Nouet
Le directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot.
Ligue 1...

RC Lens : Benjamin Parrot en dit plus sur une révolution en cours chez les Sang et Or

Par Raphaël Nouet
Ulisses Garcia (OM)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Ulisses Garcia (OM) !

Par Bastien Aubert
Pierre Ménès lors d'un match à la Meinau.
Ligue 1...

OM : la Meinau en grève, Ménès tacle les ultras strasbourgeois

Par Raphaël Nouet
Deco, le directeur sportif du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco décolle pour la Croatie, deux futures stars bientôt signées ! 

Par Bastien Aubert
Bruno Genesio (LOSC)
ASSE...

La nouvelle ASSE fait déjà trembler Bruno Genesio au LOSC !

Par Bastien Aubert
Nicki Nicole
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal blessé par Nicki Nicole dans l’intimité ?

Par Bastien Aubert
OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »
Ligue 1...

OM : De Zerbi avant Strasbourg – « Ce match est plus important que l’Ajax »

Par Louis Chrestian
OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg
Ligue 1...

OM : Emerson s’enflamme pour Greenwood et prévient le groupe avant Strasbourg

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal est au courant de cette offre dingue du PSG !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro donne des nouvelles de Coquelin, deux retours à Toulouse ! 

Par Bastien Aubert
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi donne le coup de grâce au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a encore dérapé à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports fait signer un nouveau poids lourd 

Par Bastien Aubert
Djajoui Cissé (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : 25 M€ pour la future star du Stade Rennais, Nice a tenté un coup à Lens !  

Par Bastien Aubert
Vitinha (PSG)
Mercato...

Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha 

Par Bastien Aubert
LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens

Par William Tertrin
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !

Par Bastien Aubert
Gavi (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet