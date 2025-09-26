Arrivé cet été de West Ham, Emerson Palmieri (31 ans) s’impose déjà comme un joueur solide pour Roberto De Zerbi. certains rêvent de le voir franchir un nouveau cap : devenir le tireur de coups francs attitré à l’OM.

Emerson est l’une des bonnes surprises du mercato estival de l’OM. Convaincant depuis ses premières apparitions avec le club phocéen, le latéral gauche de 31 ans attire déjà l’attention par sa solidité défensive et sa capacité à soutenir le jeu offensif. Formé à Santos et débarqué de West Ham, il a rapidement trouvé ses marques dans le système de Roberto De Zerbi, offrant des garanties précieuses pour le coach italien.

Mais derrière cette réussite se cache une petite ambition passée plutôt inaperçue pour le moment. Rémy Vercoutre et Claudio Caçapa, qui l’ont croisé lors de son passage à l’OL, ont émis un souhait dans L’Équipe : voir Emerson s’essayer aux coups francs directs. Avec sa patte gauche, le joueur possède un potentiel évident pour transformer ces situations en véritables armes offensives.

Si De Zerbi, déjà conquis par sa technique et sa vision de jeu, venait à lui donner le feu vert, le vestiaire de l’OM pourrait assister à l’émergence d’un nouveau spécialiste des coups francs. Une corde supplémentaire à l’arc du latéral, qui ne manquerait pas de séduire encore davantage le public marseillais.