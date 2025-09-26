Depuis le Qatar, Benjamin Bourigeaud (31 ans) a suivi de près le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) et n’a pas hésité à tacler ses anciens coéquipiers.

Benjamin Bourigeaud a gardé un œil attentif sur la Ligue 1. Depuis le Qatar, le milieu de terrain de 31 ans n’a pas pu assister au derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) en direct mais il a étudié le résumé avec attention et a livré son analyse sans détour.

« Rennes, c’est mitigé », confie-t-il dans Ouest-France. Pour Bourigeaud, le club breton alterne le bon et le moins bon : de grosses performances face aux grosses équipes, mais des points perdus contre des adversaires plus modestes, souvent dans des scénarios frustrants.

« Quand tu mènes 2-0, tu dois gagner ! »

L’ancien Rennais a particulièrement souligné la prestation du FC Nantes dans le derby, où les Canaris étaient menés de deux buts à la mi-temps. « Les Rennais auraient même pu le perdre, alors que tu mènes 2-0 et que tu dois gagner ! », tonne Bourigeaud, pointant du doigt un manque de maîtrise et de concentration dans les moments clés.

Son regard est à la fois critique et lucide, montrant qu’il suit toujours de près ses anciens coéquipiers et l’évolution du championnat. En espérant sans doute que ses anciens coéquipiers sauront corriger le tir rapidement.