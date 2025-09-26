FC Nantes – Stade Rennais : Bourigeaud tombe sur les Rennais après le derby !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes – Stade Rennais : Bourigeaud tombe sur les Rennais après le derby !

Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais)
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Depuis le Qatar, Benjamin Bourigeaud (31 ans) a suivi de près le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) et n’a pas hésité à tacler ses anciens coéquipiers. 

Benjamin Bourigeaud a gardé un œil attentif sur la Ligue 1. Depuis le Qatar, le milieu de terrain de 31 ans n’a pas pu assister au derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) en direct mais il a étudié le résumé avec attention et a livré son analyse sans détour.

« Rennes, c’est mitigé », confie-t-il dans Ouest-France. Pour Bourigeaud, le club breton alterne le bon et le moins bon : de grosses performances face aux grosses équipes, mais des points perdus contre des adversaires plus modestes, souvent dans des scénarios frustrants.

« Quand tu mènes 2-0, tu dois gagner ! »

L’ancien Rennais a particulièrement souligné la prestation du FC Nantes dans le derby, où les Canaris étaient menés de deux buts à la mi-temps. « Les Rennais auraient même pu le perdre, alors que tu mènes 2-0 et que tu dois gagner ! », tonne Bourigeaud, pointant du doigt un manque de maîtrise et de concentration dans les moments clés. 

Son regard est à la fois critique et lucide, montrant qu’il suit toujours de près ses anciens coéquipiers et l’évolution du championnat. En espérant sans doute que ses anciens coéquipiers sauront corriger le tir rapidement.

FC NantesLigue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : Bourigeaud tombe sur les Rennais après le derby !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Harry Kane !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique parle Mercato et en remet une couche sur le Classico contre l’OM ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Sage annonce du lourd à Rennes, Rongier est aussi fixé !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un renfort de taille contre Guingamp

Par Bastien Aubert
Mathys Detourbet (Troyes)
Mercato...

OM Mercato : un buteur prometteur de Ligue 2 déjà visé pour janvier !

Par Bastien Aubert
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : on sait où El Arabi finira sa carrière

Par Bastien Aubert
La sortie ratée de Lucas Chevalier ayant entraîné le seul but d'OM-PSG.
PSG...

PSG : énorme coup dur pour Marquinhos ! 

Par Bastien Aubert
Sehrou Guirassy
Ligue 1...

Revue de presse : Strasbourg en plein chaos avant l’OM, un ex Rennais vers le FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE Mercato : Wahbi Khazri de retour dans son club de cœur ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OM : l’incroyable révélation de Benatia sur Fonseca et De Zerbi

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prépare une énorme offre pour Rashford ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a une nouvelle arme secrète pour dénicher de futurs cracks 

Par Bastien Aubert
Sergio Busquets
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du club annonce sa retraite 

Par Bastien Aubert
Les Marseillais à la fête
Ligue 1...

OM : le groupe est tombé avec 4 absents à Strasbourg

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin se fait repérer avant Guingamp

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Ligue 1...

LOSC – OL : Pierre Ménès encense Giroud et nomme le maillon faible lyonnais 

Par Bastien Aubert
Ulisses Garcia (OM)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un latéral gauche inespéré pour oublier Ulisses Garcia (OM) ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà 3 cibles pour janvier 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : première bonne nouvelle avant Guingamp ! 

Par Bastien Aubert
OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
Ligue 1...

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin à la Coupe du monde malgré la Ligue 2 ?

Par Raphaël Nouet
Youssel El Arabi remplaçant Mostafa Mohamed lors de Nice-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet