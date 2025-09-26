Alors que le plan originel du FC Nantes était de miser sur Ulisses Garcia en tant que joker pour renforcer le poste de latéral gauche, Luis Castro pourrait finalement se rabattre sur un joueur de son effectif actuel.

La piste Ulisses Garcia aura vécu. Cette semaine, Ouest-France a fait savoir que le FC Nantes songeait sérieusement à enrôler le latéral gauche de l’OM pour suppléer un Nicolas Cozza à la peine en ce début de saison.

Peine perdue puisque le plan des Canaris est tombé à l’eau. Une autre alternative pourrait émerger dans l’esprit de Luis Castro : Louis Leroux. Auteur d’un début de saison décevant au milieu de terrain, le jeune Canari a déjà été testé au poste de latéral gauche et pourrait dépanner de nouveau à l’avenir.

« On l’avait évoqué en conférence de presse, Leroux peut être une option en tant que latéral gauche, rappelle le journaliste Thomas Bernard sur TéléNantes. À voir pourquoi pas à terme si au milieu de terrain il ne convainc pas dépanner à ce poste-là. »