FC Nantes : le groupe de Luis Castro pour affronter Toulouse, avec un changement

Le groupe du FC Nantes pour affronter le TFC ce samedi à 19h.

Ce samedi à 19h, le FC Nantes affronte Toulouse pour la 6ᵉ journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Castro a retenu 21 joueurs, apportant un seul ajustement : Francis Coquelin, forfait à cause d’une blessure à la cuisse, est remplacé par Herba Guirassy, de retour après une indisponibilité qui l’a tenu éloigné des matchs contre Nice et Rennes. La nouvelle recrue serbe Uros Radakovic est de nouveau incluse dans le groupe pour la deuxième fois consécutive.

Le groupe du FC Nantes

Lopes, Mirbach, Carlgren – Amian, Awaziem, Cozza, Radakovic, Tati – Hong, Kwon, Lepenant, Leroux, Mwanga, Tabibou – Benhattab, Camara, El Arabi, Lahdo, Mohamed, Abline, Guirassy.