Le cas Pierre Ekwah (23 ans) est en train de virer au feuilleton judiciaire et pourrait bien devenir l’un des dossiers brûlants à l’AS Saint-Étienne.

Le feuilleton Pierre Ekwah prend une nouvelle tournure. Prêté la saison dernière par Sunderland (alors en Championship, désormais en Premier League), le milieu de terrain de l’ASSE avait été l’une des révélations des Verts avec 31 matches disputés toutes compétitions confondues et un but à la clé. Mais depuis plusieurs semaines, il n’a plus remis les pieds à L’Étrat. Officiellement, le joueur de 23 ans est en arrêt maladie.

Officieusement, il a engagé un bras de fer ouvert avec l’AS Saint-Étienne. Tout part d’une option d’achat insérée lors de son prêt, fin août 2024. Les parties s’étaient entendues pour discuter de son activation en fin de saison, et l’entourage d’Ekwah n’était pas opposé à l’idée de prolonger l’aventure dans le Forez. Sauf que la donne a radicalement changé avec la relégation des Verts en Ligue 2, une première historique pour le club. Problème : aucune clause ne prévoyait que la descente rendait l’option caduque. Résultat, Ekwah, qui refuse catégoriquement d’évoluer à l’échelon inférieur, a vu Saint-Étienne lever malgré tout l’option.

Ekwah déjà très courtisé en Europe

Face à l’intransigeance du club, son entourage a décidé de contre-attaquer. Hier, l’information a fuité : Ekwah a rompu unilatéralement son contrat le 1er septembre, pour « juste cause ». Son avocat estime qu’ayant cassé son contrat avant la fin du mercato, le joueur est libre de s’engager où il le souhaite. Et déjà, les sollicitations pleuvent : L’Équipe annonce que plusieurs clubs étrangers (Angleterre, Belgique, Italie) ont entamé des discussions.

Pour défendre sa position, l’avocat d’Ekwah compte s’appuyer sur un précédent célèbre : l’arrêt Lassana Diarra. En 2014, après avoir quitté le Lokomotiv Moscou, l’international français était resté un an sans jouer avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaisse que certaines règles de transfert de la FIFA contrevenaient au droit européen. Une victoire juridique qui pourrait inspirer le camp Ekwah.

En attendant, la situation reste floue et explosive. L’ASSE campe sur ses positions et estime avoir respecté ses engagements contractuels. Le joueur, lui, ne veut plus entendre parler de Ligue 2 et se considère déjà libre : le feuilleton Ekwah ne fait que commencer et pourrait durer.