Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Ekwah croule déjà sous les offres pour rebondir !

Pierre Ekwah (ASSE)
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Le cas Pierre Ekwah (23 ans) est en train de virer au feuilleton judiciaire et pourrait bien devenir l’un des dossiers brûlants à l’AS Saint-Étienne.

Le feuilleton Pierre Ekwah prend une nouvelle tournure. Prêté la saison dernière par Sunderland (alors en Championship, désormais en Premier League), le milieu de terrain de l’ASSE avait été l’une des révélations des Verts avec 31 matches disputés toutes compétitions confondues et un but à la clé. Mais depuis plusieurs semaines, il n’a plus remis les pieds à L’Étrat. Officiellement, le joueur de 23 ans est en arrêt maladie. 

Officieusement, il a engagé un bras de fer ouvert avec l’AS Saint-Étienne. Tout part d’une option d’achat insérée lors de son prêt, fin août 2024. Les parties s’étaient entendues pour discuter de son activation en fin de saison, et l’entourage d’Ekwah n’était pas opposé à l’idée de prolonger l’aventure dans le Forez. Sauf que la donne a radicalement changé avec la relégation des Verts en Ligue 2, une première historique pour le club. Problème : aucune clause ne prévoyait que la descente rendait l’option caduque. Résultat, Ekwah, qui refuse catégoriquement d’évoluer à l’échelon inférieur, a vu Saint-Étienne lever malgré tout l’option.

Ekwah déjà très courtisé en Europe 

Face à l’intransigeance du club, son entourage a décidé de contre-attaquer. Hier, l’information a fuité : Ekwah a rompu unilatéralement son contrat le 1er septembre, pour « juste cause ». Son avocat estime qu’ayant cassé son contrat avant la fin du mercato, le joueur est libre de s’engager où il le souhaite. Et déjà, les sollicitations pleuvent : L’Équipe annonce que plusieurs clubs étrangers (Angleterre, Belgique, Italie) ont entamé des discussions.

Pour défendre sa position, l’avocat d’Ekwah compte s’appuyer sur un précédent célèbre : l’arrêt Lassana Diarra. En 2014, après avoir quitté le Lokomotiv Moscou, l’international français était resté un an sans jouer avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaisse que certaines règles de transfert de la FIFA contrevenaient au droit européen. Une victoire juridique qui pourrait inspirer le camp Ekwah.

En attendant, la situation reste floue et explosive. L’ASSE campe sur ses positions et estime avoir respecté ses engagements contractuels. Le joueur, lui, ne veut plus entendre parler de Ligue 2 et se considère déjà libre : le feuilleton Ekwah ne fait que commencer et pourrait durer.

ASSEMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro réclame du renfort, plusieurs pistes ouvertes après Garcia (OM) !

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé à Strasbourg
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Pourquoi Marseille plane sur la Ligue 1 »

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Ekwah croule déjà sous les offres pour rebondir !

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au FC Barcelone, Vinicius revit au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Mario Stroeykens (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia grille la priorité à l’OL pour cette priorité hivernale !  

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Benhattab à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : plusieurs joueurs écartés par Luis Enrique après l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE – Guingamp : Horneland prêt à tout changer dans son onze ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi protège Gouiri et recadre ses joueurs après Strasbourg

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier
ASSE...

ASSE Mercato : un Vert a pensé à quitter le club l’hiver dernier

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : le gros regret de Pierre Sage sur l’un de ses joueurs

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

La petite infidélité de Nicki Nicole à Lamine Yamal avec Ousmane Dembélé 

Par Bastien Aubert
OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg
Ligue 1...

OM : le message fort d’Aubameyang après la victoire à Strasbourg

Par William Tertrin
L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
Ligue 1...

L’OM renverse Strasbourg et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : le groupe de Luis Castro pour affronter Toulouse, avec un changement

Par William Tertrin
PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ
Mercato...

PSG Mercato : les confessions de Gianluigi Donnarumma sur son départ

Par William Tertrin
OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée
Ligue 1...

OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

L’ASSE sort du silence et lâche ses vérités sur le dossier Pierre Ekwah

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Ligue 1...

PSG : les stats hallucinantes d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or !

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Guingamp

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso prévient l’Atlético et passe un message à Vinicius

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Pierre Ekwah aurait résilié son contrat et s’apprêterait à retrouver un club !
ASSE...

ASSE Mercato : Pierre Ekwah aurait résilié son contrat et s’apprêterait à retrouver un club !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet