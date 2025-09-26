L’AS Saint-Étienne se prépare à un rendez-vous important face à Guingamp. À la veille de la rencontre, Eirik Horneland a fait un état des lieux de son effectif, offrant des nouvelles rassurantes malgré quelques absences notables.

« Luan Gadegbeku est forfait jusqu’à l’issue de la trêve internationale d’octobre, tout comme Lassana Traoré. Djylian N’Guessan est au Chili pour la Coupe du Monde U20 », a expliqué l’entraîneur norvégien en conférence de presse. Trois joueurs absents, mais rien d’alarmant pour le coach, qui pourra compter sur l’essentiel de ses forces pour aborder ce déplacement.

Ferreira de retour

La bonne nouvelle vient du retour de João Ferreira. Le latéral portugais, qui a enchaîné les séances de travail cette semaine, est désormais opérationnel et devrait être disponible pour intégrer le groupe de l’ASSE. Une arme supplémentaire pour Horneland, qui dispose ainsi d’une profondeur intéressante dans son effectif.

Globalement, l’ASSE aborde ce rendez-vous avec sérénité. Avec un effectif presque au complet, les Stéphanois ont toutes les cartes en main pour livrer une prestation solide et s’offrir un résultat positif à Geoffroy-Guichard (20h).